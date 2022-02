Fanoušci říkají Kingdom Hearts Nintendo Switch Cloud Ports Suck

Vidíš panoši, šel jsi a naštval jsi Goofyho. obrázek : Square Enix

plný Srdce království Pokud taková věc skutečně existuje, jděte na Nintendo Switch 10. února, i když ne v oficiální funkci. Verze dostupná na kapesní hybridní konzoli je cloudový port, což znamená, že streamujete RPG Square Enix online. Tyto porty jsou pro adaptér stále oblíbenější díky Hardwarová omezení, ale jak už asi tušíte, není to dobré . Ve skutečnosti není tak dobré, že fanoušci po celém internetu prosí – ne, prosí vás, abyste nekupovali Srdce království na vypínači.

Nintendo to původně oznámilo Srdce království Pronikne do spínače loni v říjnu. Square Enix na tuto novinku navázal Datum vydání série V lednu se všemi třemi zmíněnými hrami –Kingdom Hearts HD 1.5 + 2.5 ReMIXA Kingdom Hearts HD 2.8 Prolog závěrečné kapitolyA Kingdom Hearts III + Re Mind– Může běžet přes cloud. je to wa Vzrušující zpráva pro každého fanouška Sory a dobrodružství gangu, možnost vzít si tyto příběhy s sebou na cesty je nutností Jednoznačné plus. Ale cloudové porty jsou na platformě obecně hrozné.

To bylo ono pocity od té doby náhledy Padla v lednu. A teď, když je to soubor Srdce království Série je venku, fanoušci online se shodují, že cloudové verze nejsou způsob, jakým byste měli tuto populární sérii zažít.

Twitter je v plamenech mnoha stížnostmi na cloudové verze Srdce království Série. někteří lidé ostrýto vám přímo říká Nekupujte hry na vypínači. ostatní sdílejí moc vtipné Videa ze hry, takže to vypadá spíše jako soubor zastavení pohybu AMV Z hratelné hry. Dokonce i loajální Srdce království Hmk fanoušek kdo mluvit s Kotaku V říjnu o přistoupení Sory Smash Bros. UltimátniVe videu na YouTube minulý týden Srdce království Nemělo by být přeneseno do přepínače přes cloud.

Jak vysvětluje HMK Ve videu výše se hra chová jako smetí. Vypadá to trhaně a pomalu a hráči hlásili spoustu problémů s latencí. Ale co je horší než hra, kterou lze sotva hrát? Naprosto nehratelná hra. Někteří uživatelé mají Sdílené příběhy Z problémy se spouštěníms těmi třemi Srdce království Hry, které se po titulní obrazovce zjevně zhroutily.

Může být lákavé sebrat soubor Srdce království Série na Nintendo Switch, zvláště pokud chcete cestovat se Sorou v kapse. Ale zdá se, že tyto cloudové porty nejsou. a pro Asi 90 dolarů Za to, co se rovná nižším verzím všech tří her, na tom budete pravděpodobně lépe Kupte si balíček all-in-one v hodnotě 100 $ Z obchodu PlayStation Store. Alespoň tak budete vědět, že vy Získání skutečného stahování by mělo fungovat mnohem plynuleji.

