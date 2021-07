Tyto úžasné nové snímky blízkých galaxií vás odfouknou

ESO / ALMA (ESO / NAOJ / NRAO) / FANGY



Někdy v CNET Science jdeme příliš hluboko, abychom vysvětlili zázraky vesmíru – Úžasná nemožnost černých děrA Prudké srážky neutronových hvězdA Oscilace na oběžné dráze měsíce Jindy prostě zíráme na obrazy vzdálených galaxií a sedíme v ohromeném tichu.

Toto je jeden z posledních časů.

V pátek Evropská jižní observatoř Vydáno nové fotografie Mezi blízkými galaxiemi zachycenými dvěma pozemskými dalekohledy v Chile, „Very Large Telescope“ a Atacama Large Millimeter / Submillimeter Array, a Hubble Telescope NASA (Což je v současné době zaseknuto kvůli nešťastné závadě). Hvězdárna popisuje obrazy jako „kosmický ohňostroj“, ale zastavme se a na několik okamžiků o těchto ohňostrojích přemýšlejme, protože jsou mnohem víc než jen to.

Každá malá skvrna světla je malá hvězda. V každém obrazu jsou tisíce a tisíce, spolu s éterickými oblastmi plynu – plynem, z něhož vznikají rodící se pece, připravené hořet po miliardy let.

Pozorování zdaleka nejsou jen pěknými obrázky, ale pomáhají astronomům lépe porozumět tomu, jak se hvězdy formují a vyvíjejí. Za normálních okolností se plyn a prach hromadí a shlukují kvůli gravitaci. Tento kosmický mrak vidí atomy rozbíjející se společně, prudce se srazující, dokud fúzní reakce nespustí motor hvězdy a nezačne její věčně dlouhé spalování. Snímky ESO poskytují pohled na tyto různé etapy života hvězdy.

„Můžeme přímo pozorovat plyn, který generuje hvězdy, vidět stejné mladé hvězdy a sledovat jejich vývoj v různých fázích,“ uvedl v tiskové zprávě Eric Emsellem, astronom z ESO v Německu.

ESO / FANGY



Astronomové se zaměřili na blízké galaxie a pomocí dalekohledu Very Large Telescope fotografovali plyn a mladé hvězdy. Poté superponovali obrázky ALMA (které jsou dobré pro zachycení plynových mraků) a vytvořili úžasný „ohňostroj“. Mohlo by to také pomoci vědcům odemknout další tajemství zrození hvězd.

I když mají dobrou kontrolu nad procesem zrození, získávání různých snímků těchto blízkých galaxií umožňuje pokládat konkrétnější otázky. Například, jaké druhy míst v galaxii bychom mohli očekávat, že vznikne hvězda – a proč?

The Ilustrovaný katalog galaxií Je to čím dál tím větší a my teprve začínáme chápat, jak rozmanité jsou tyto hvězdné školky. To bude vylepšeno novými nástroji, včetně daleko opožděného vesmírného dalekohledu Jamese Webba, který bude schopen zobrazit vesmír v nebývalých detailech. Na Zemi plánuje ESO uvést dalekohled Very Large Telescope do provozu později v tomto desetiletí.

I když jsou astronomové zaneprázdněni vytvářením snímků, díváme se jen na plody jejich práce – nejtěžší je vybrat galaxii, která se vám líbí nejlépe.