Stáhněte si aplikaci Wordle a hrajte ji zdarma navždy

Jako skoro každý na světě jsem byl z objevu nadšený Wordle tento rok. The hra je jednoduchá: Máte šest pokusů uhodnout slovo o pěti písmenech, pomocí zelených a žlutých dlaždic, které vám ukazují, kolik písmen máte správně. Každý den se objeví nová hádanka a výsledky můžete sdílet na sociálních sítích (nebo noste své skóre Wordle na krku.)

Je to zábavné a neuvěřitelně návykové. Hraji Wordle každý den, někdy řeším každodenní hádanku, jakmile o půlnoci padne nové slovo. Takže jsem měl trochu obavy to slyšet New York Times nedávno koupil Wordleze strachu, že by zpravodajský web založený na předplatném mohl skrýt hru za paywall.

V prohlášení zveřejněné na Twitterutvůrce Wordle Josh Wardle řekl: „Až se hra přesune na stránky NYT, bude ji moci hrát každý zdarma a pracuji s nimi, abychom zajistili, že vaše výhry a série zůstanou zachovány.“

Pokud se však stále obáváte ztráty své každodenní opravy Wordle, existuje způsob, jak pokračovat ve hře zdarma – navždy. (No, možná blíže k dalším pěti letům každodenních slov.)

uživatel Twitteru Aaron Rieke nedávno zveřejnil vlákno vysvětlující, jak Wordle zcela běží ve vašem webovém prohlížeči. Technicky k hraní Wordle nepotřebujete internet, protože všechna budoucí denní slova ve hře jsou zahrnuta přímo na webové stránce. Pokud si stáhnete všechny části webu Wordle, teoreticky byste mohli hrát Wordle každý den po léta bez připojení k internetu; k dodání nového slovního puzzle hra potřebuje pouze aktuální datum vašeho zařízení.

Zde je návod, jak si stáhnout Wordle do počítače nebo smartphonu, abyste jej mohli hrát zdarma bez ohledu na to, co se stane.

Jak stáhnout Wordle do počítače

Bez ohledu na to, zda používáte Mac nebo Windows, nebo jakýkoli webový prohlížeč (například Chrome nebo Safari), můžete si Wordle snadno stáhnout do svého počítače.

1. Nejprve přejděte na oficiální webové stránky Wordle ve webovém prohlížeči dle vašeho výběru.

2. Další, klepněte pravým tlačítkem myši kdekoli na webové stránce.

3. Nakonec uložit stránku do počítače pomocí jedné z možností v nabídce, která se zobrazí.

V závislosti na tom, jaký webový prohlížeč používáte, se může zobrazit Uložit jako (Chrome) popř Uložit stránku jako (Safari). Ať už je tato možnost jakákoli, měla by si stáhnout webovou stránku Wordle jako soubor HTML.

Nyní vše, co musíte udělat, je kliknutím na stažený soubor HTML otevřete uloženou webovou stránku Wordle. Nyní k němu máte přístup, i když jste offline. Neimportuje však vaše předchozí série, takže je to, jako byste to hráli poprvé.

Jak stáhnout Wordle na Android

Na chytrém telefonu nebo tabletu Android si také můžete stáhnout webovou stránku do zařízení stejně jako na stolním počítači. Proces stahování se může v různých webových prohlížečích lišit, ale v tomto příkladu použijeme Chrome, protože se stahuje do většiny zařízení Android. Stažení aplikace Wordle na Android:

1. Nejprve přejděte na oficiální webové stránky Wordle v aplikaci Chrome.

2. Nový, klepněte na třítečkové menu v pravém horním rohu.

3. Nakonec stiskněte tlačítko ikonu stahování (šipka směřující dolů na řádek) ke stažení webové stránky Wordle.

V dolní části Chromu se zobrazí oznámení, že webová stránka Wordle byla stažena do vašeho Androidu. Chcete-li hrát Wordle offline, klepněte na třítečkové menu v Chrome a přejděte do Stahování. Zde byste měli vidět webovou stránku Wordle, ke které pak máte přístup, i když bude Wordle placené nebo v budoucnu ukončeno.

Jak stáhnout Wordle na iOS

Konečně si můžete stáhnout Wordle offline na svůj iPhone nebo iPad, ale tato možnost vyžaduje použití bezplatného webového prohlížeče Microsoft Edge, který můžete stáhnout z App Store. Po stažení Microsoft Edge proveďte následující:

1. Otevřete oficiální webové stránky Wordle v Safari.

2. Klepněte na tlačítko Sdílet.

3. Zasáhnout Možnosti vedle adresy URL webové stránky.

4. Vyberte Web Archiv a klepněte na Hotovo.

5. Klepněte na Uložit do souborů v podílovém listu.

6. Vyberte složku a stiskněte Uložit.

Tím uložíte webovou stránku Wordle do vaší aplikace Soubory, ale nyní musíte najít samotný soubor a otevřít jej v Microsoft Edge (nefunguje to v Safari nebo Chrome). Udělat toto:

1. stiskněte a podržte na webové stránce Wordle v aplikaci Soubory a vyvolejte nabídku rychlých akcí.

2. Vyberte Podíl z možností, které se objeví.

3. Vyberte si Okraj.

4. Klepněte na Otevřete v Microsoft Edge.

Wordle se otevře jako offline webová stránka v Microsoft Edge, kterou můžete hrát bez připojení k internetu, i když se nepřenese přes vaše výhry nebo série.