Špičkový fyzik říká, že chatboti jsou jen ‚glorifikované magnetofony‘

V rozhovoru pro CNN Michio Kaku, profesor teoretické fyziky na City College of New York a CUNY Graduate Center, řekl, že chatovací software, jako je ChatGPT od OpenAI Je to jen oslavovaný magnetofon. Ze zprávy: „Vezme úryvky toho, co člověk vytvořil na webu,“ řekl, „a spojí je dohromady a předá je dál, jako by vytvořili tyto věci.“ A lidé říkají: ‚Ó můj bože, to je člověk, je to člověk. Řekl však, že chatboti nedokážou rozlišovat mezi správným a špatným: „To musí nastavit člověk.“ Podle Kaku je lidstvo ve své druhé fázi počítačové evoluce. První byla analogová fáze, „kdy jsme dělali aritmetiku s holemi, kameny, pákami, ozubenými koly, kladkami, provázkem.“ Pak, kolem druhé světové války, řekl, jsme přešli na tranzistory napájené ze sítě. Umožnil vývoj mikročipů a pomohl utvářet dnešní digitální krajinu. Ale tato digitální krajina je založena na myšlence dvou stavů, jako je „zapnuto“ a „vypnuto“, a používá binární zápis skládající se z nul a jedniček.



„Matka příroda se nám bude smát, protože matka příroda nepoužívá nuly a jedničky,“ řekl Kaku. „Matka příroda počítá s elektrony, elektronovými vlnami, vlnami, které vytvářejí molekuly. Proto nyní vstupujeme do fáze tři.“ Věří, že další technologická etapa bude v kvantové sféře. Kvantové počítání je nově vznikající technologie, která využívá různé stavy částic, jako jsou elektrony, k výraznému zvýšení výpočetního výkonu počítače. Namísto použití dvoustavových počítačových čipů kvantové počítače používají různé stavy vibračních vln. Díky tomu jsou schopni analyzovat a řešit problémy mnohem rychleji než běžné počítače. Ale kromě obchodních aplikací Kaku řekl, že kvantové výpočty by také mohly pomoci zlepšit zdravotní péči. „Rakovina, Parkinsonova choroba, Alzheimerova choroba – to jsou nemoci na molekulární úrovni. Nejsme schopni tyto nemoci vyléčit, protože se musíme naučit řeči přírody, která je řečí kvantových molekul a elektronů.“