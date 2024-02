Senegalská ústavní rada anuluje odklad prezidentských voleb na 25. února

Senegalský nejvyšší volební orgán ve čtvrtek zrušil prezidentovo rozhodnutí odložit prezidentské volby plánované na 25. února a přesunout je na prosinec, protože tyto kroky považuje za protiústavní.

Senegalská ústavní rada zrušila dekret podepsaný prezidentem Macky Sallem, který odložil volby, na základě rozhodnutí schváleného sedmi členy rady.

V rozhodnutí se uvádí, že krok Národního shromáždění z 5. února přeložit hlasování na 14. prosince byl „protiústavní“.

Prezidentští kandidáti a opoziční zákonodárci podali minulý týden řadu právních námitek proti parlamentnímu návrhu zákona, který také prodloužil funkční období prezidenta Mackyho Salla, což kritici označili za „institucionální převrat“.

Sall, který je u moci od roku 2012, vyvolal pozdvižení 3. února, když volby zrušil kvůli neshodám ohledně vyloučení potenciálních kandidátů a obavám z opakování nepokojů z let 2021 a 2023.

Přečtěte si víceDemokratický rekord Senegalu je v sázce, protože odložené prezidentské volby vyvolaly krizi

Parlament podpořil Sallovo pozastavení voleb do 15. prosince, ale až poté, co bezpečnostní síly vtrhly do budovy a odstranily některé opoziční zákonodárce, kteří byli proti návrhu zákona.

Odložení voleb v jedné z nejstabilnějších demokracií v západní Africe vedlo k násilným protestům, během kterých byli zabiti tři lidé a desítky byly zatčeny.

Tento krok odsoudili i hlavní mezinárodní partneři Senegalu a vyzvali vládu, aby hlasování uspořádala co nejdříve, protože se obávají násilných nepokojů.

Opozice a skupiny občanské společnosti vydaly v pátek nové výzvy k demonstracím.

Mnoho vládních odpůrců bylo propuštěno z vězení

Dříve ve čtvrtek byla řada vládních odpůrců propuštěna z vězení, řekli jejich právníci agentuře AFP v tom, co se zdálo být pokusem uklidnit veřejné mínění.

Právník šejk Quresi Ba agentuře AFP řekl: „Většina mých klientů byla propuštěna v politicky motivovaných případech,“ dodal, že záležitost se týkala desítek zadržených.

Agence France-Presse získala od právníka Moussy Sara seznam jmen mnoha propuštěných disidentů.

Na seznamu je Aliou Sané, koordinátor opozičního občanského hnutí „Y'en a marre“ („Máme toho dost“), Djamil Sané, starosta okresu Dakar, a řada členů rozpuštěné opoziční strany Pastif. – V čele opozičního vůdce Ousmana Sonka.

„V důsledku mezinárodního tlaku prezident Macky Sall nařídil propuštění některých vězňů,“ řekl Suleiman Djim, člen Asociace rodin politických vězňů.

Sonko – jeden z hlavních Sallových odpůrců – a jeho zástupce Bassero Diomaye Faye jsou zadržováni od roku 2023. V současnosti nejsou žádné zprávy o jejich možném propuštění.

(Francie 24 s Associated Press, Reuters)