Sci-fi filmy, které v roce 2024 ohromí fanoušky

Kromě oslav návratu Bong Joona Ho do sci-fi po jeho brilantních vpádech do žánru s „The Host“, „Snowpiercer“ a „Okja“, bude „Mickey 17“ také třetím dílem alternativního popového filmu na světě. z kina.. V angličtině je to také první film, který distribuuje velké hollywoodské studio.

Adaptace románu „Mickey7“ od Edwarda Ashtona z roku 2022, je to dlouho očekávané pokračování „Parazita“, které vypráví příběh lidské posádky na jednosměrné výpravě na ledovou planetu Niflheim. Ve svém úsilí o kolonizaci a vytvoření dlouhodobých životaschopných životních podmínek na Niflheimu členové posádky často čelí misím příliš nebezpečným na to, aby nabízely realistické vyhlídky na přežití. To je místo, kde přichází Mickey Barnes (Robert Pattinson): jako oficiální handler „postradatelné“ posádky přijímá práce, které by ho mohly zabít, a pokud/když se tak stane, je naklonován do nové osobnosti se všemi svými starými vzpomínkami.

Pattinson popsal, že se film nepodobá ničemu, co předtím dělal, což je velmi zajímavý popis, vezmeme-li v úvahu, že dříve hrál ve filmu Claire Denis’s High Life, což je také autorský vesmírný film. „Ten film je tak šílený, je to úplně jiný styl práce,“ řekl herec. časopis IS. K vzrušení přispívá hvězdně obsazený ansámbl filmu, v němž nechybí ani Steven Yeun, Naomi Ackie, Toni Collette a Mark Ruffalo, a skutečnost, že Warner Bros. Zdá se, že marketing staví novou kolekci Bong jako hlavní jarní hit. Najdete ho v kinech 29. března.