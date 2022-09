Oznámení PSA pro každého, kdo se účastní představení v amfiteátru McGrath

Včera večer jsme šli s přítelem do amfiteátru McGrath v Cedar Rapids na koncert. Dnes mě to určitě bolí, protože to byl koncert v úterý večer a já jsem stejně musel vstávat ve 4 ráno, ale stálo to za to vidět Panenky Goo Goo zpívat „duhovka.“

Na koncert jsme se dostali včera večer kolem 19:45 během zahájení modrý říjen Pořád vystupoval, a když jsme procházeli zadní kolejí, nemohli jsme si nevšimnout něčeho zvláštního. Kromě obrovských pivních řad tam byly obrovské skupiny lidí čekajících na použití Porta Potties. Pokračovali jsme dále k velké budově koupelen na druhém konci místa, kde jsme žádné čáry nepotkali. Potýkat se s nedostatkem sesterstva na plese není něco, na co jsou zvyklí. Nemohli jsme přijít na to, proč tolik lidí čekalo na nočníky Porta, když byla k dispozici tato nová čistá, osvětlená koupelna bez šmouh se skutečnými umyvadly! Dokonce jsem vyfotil, kolik je otevřených stánků:

Jak se ukazuje, stále existuje mnoho lidí, kteří o nové budově koupelny nevědí. Mluvili jsme s párem sedícím před námi a žena byla v šoku, když slyšela, že je otevřeno. Rád si myslím, že jsme zachránili jednoho člověka před čekáním uprostřed obrovské skupiny lidí na tmavý nočník. Moje kamarádka mi řekla, že se jí podobná situace stala na koncertě, kterého se zúčastnila na ranveji začátkem tohoto léta, a tak jsem se snažil podělit se o novinky z koupelny s co nejvíce lidmi. Ano, může to trvat další 2 minuty chůze do az budovy, ale podle mého názoru to zcela stojí za to!

Pokud dáváte přednost Porta Potties, jděte do toho! Ale doufám, že to pomůže alespoň pár lidem během jejich dalšího koncertu v Amfiteátru.

READ Kuchařský koutek: Oslava dne nezávislosti Texasu | Umění a zábava ABC z Iowy Vím, že Iowa nemusí být nejoblíbenějším státem k návštěvě, ale stále máme co nabídnout! Pomocí bezpočtu článků, webových stránek, seznamů a map jsme sestavili seznam některých z nejlepších a největších událostí, míst a atrakcí v Iowě pomocí každého písmene abecedy (což nebylo snadné)! Bohužel jsme nemohli zahrnout všechna skvělá místa ve státě (není dost písmen!), ale zde je abeceda Iowa ABC: