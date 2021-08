Protesty proti Covid: Austrálie trpí nejhorší den pandemie uprostřed vypuknutí variabilní delty

Nový Jižní Wales (NSW) – domov nejlidnatějšího města Sydney – a Victoria v sobotu hlásila celkem 886 infekcí, uprostřed zuřivého vypuknutí varianty delta.

Stovky nezakrytých demonstrantů jsou viděny pochodovat centrální obchodní čtvrtí Melbourne před konfrontací s policií, hodiny poté, co bylo v celém státě Victoria oznámeno náhlé zablokování.

Policie ve svém prohlášení uvedla, že šest policistů bylo během protestů převezeno do nemocnice s podezřením na zlomeninu nosu, zlomený palec a otřes mozku.

Policie použila pepřové koule a pepřový sprej proti části davu, který se odhaduje na více než 4 000 lidí. Policie Victoria uvedla, že za porušení zdravotních zákonů byly uloženy stovky pokut a 218 lidí bylo zatčeno – včetně tří za přepadení policistů.

Policie Nového Jižního Walesu uvedla, že při protestech v Sydney byl ošetřen důstojník kvůli zranění hlavy a krku a 47 lidí bylo zatčeno.

Delta „Austrálie nikdy předtím neviděla“

V sobotu zaznamenal stát Nový Jižní Wales rekordních 825 lokálně přenosných případů a zaznamenal také tři úmrtí spojená s koronavirem.

mluvit dovnitř Tisková konference Premiérka Nového Jižního Walesu Gladys Berejiklian řekla: „Plemeno Delta nebylo v Austrálii nikdy dříve vidět.“

„I při přísných a přísných uzavírkách se virus šíří – a to je fakt,“ dodala. Musíme tedy chránit sebe a své blízké pobytem doma a také očkováním.

NSW se potýkal s a Rychle se šířící delta variabilní útěk po dobu dvou měsíců, přičemž větší Sydney je od konce června uzamčena. Uzamčení bylo prodlouženo od pátku do konce září, v pondělí od 9:00 do 5:00 v některých částech města noční zákaz vycházení.

A v sousední Victorii bylo v sobotu hlášeno 61 případů, což přimělo úřady rozšířit opatření na zablokování z hlavního města Melbourne na celý stát. Obyvatelé smějí opustit dům pouze pro základní činnosti, jako je nakupování potravin nebo léků, poskytování péče, očkování a cvičení.

Napětí je vysoké, v sobotu v Sydney a Melbourne vypukly protesty proti zablokování, stejně jako v Brisbane, hlavním městě Queenslandu – navzdory zmírnění omezení v některých částech tohoto státu v pátek.

V Sydney se demonstranti objevili v centru města i přes varování policie, která zřídila kontrolní stanoviště, aby zabránila shromažďování lidí. V Melbourne před městem demonstrovaly stovky demonstrantů, než se postavili úřadům. V Brisbane se tisíce shromáždily v městských botanických zahradách, ačkoli Queensland v sobotu nehlásil žádné nové místní případy.

„Posun pozice“

Protesty poukazují na výzvu, které australské úřady čelí při dodržování přísných opatření pro zadržování.

Více než rok je Austrálie považována za úspěšný příběh v boji proti Covid-19. Uzavřela své hranice téměř všem cizincům, zavedla přísnou karanténu pro příchozí a zavedla přísné testovací a sledovací systémy, které zachytí všechny případy, které překročily její obranu.

Ale její strategie bez Covid je zpochybňována variantou delta, která je podle odhadů přenosná jako plané neštovice.

V posledních týdnech australští představitelé naznačili, že se vzdalují snaze zcela vymýtit koronavirus.

Berejiklian, předseda vlády Nového Jižního Walesu, Řekl to ve čtvrtek na tiskové konferenci Že se lidé s Deltou naučí žít. „V Novém Jižním Walesu se to učíme mnohem dříve než v jiných státech,“ řekla.

V sobotu Berejiklian řekla, že si v rozhovorech s představiteli jiných zemí všimla „posunu v přístupu k tomu, co Delta znamená“.

„Bez ohledu na to, jak tvrdě pracujeme a bez ohledu na to, zda 99% lidí dělá správnou věc, existuje komponenta delta, kterou nikdo nemůže ovládat,“ řekla.

„Souhlasíme s tím, že Delta je tady, a souhlasíme s tím, že směřování k nule po celé zemi – zvláště jakmile se otevřeme a budeme žít svobodně – bude nemožný úkol.“

Berejiklian řekl, že aby nesnížil případy na nulu, úkolem vlády je udržet lidi mimo nemocnici, dokud se očkování nezvýší.

„Nejlepší způsob, jak se těšit na svobodu, je zajistit, abychom se nechali očkovat,“ řekla.

Berejiklian předpovídá, že 70% populace NSW nad 16 let bude plně očkováno do konce října a 80% do poloviny listopadu, pokud bude pokračovat současná míra očkování.