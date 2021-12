27 nejrychleji dokončených Xbox Countdown her a týdenních prodejů

z obrovského Prodám Xbox Countdown 2021 obvyklý Týdenní prodejní nabídky V tomto článku jsme našli 27 rychlých dokončení článku Easy Gamerscore z tohoto týdne.

Tento týden máme na našem seznamu dobrou směs her, včetně některých her pro Windows, některých her Telltale a několika obvyklých podezřelých, které se tu a tam objeví. Jako vždy jsme vypustili odkazy na centrum každé hry, kde si můžete prohlédnout seznamy úspěchů, průvodce a návody a také odkaz na Microsoft Store.

Nejrychlejší dokončení her pro Xbox z posledních prodejů

Erie – Journey Beyond Time

Podle poměrů TA Erie – Journey Beyond Time Je to nejjednodušší hra na dokončení než poslední várka prodeje. 12 úspěchů dobrodružné hry lze odemknout za méně než hodinu rychlostí 1000G. Každý úspěch se odemyká postupem v příběhu hry, takže se nemusíte starat o sběratelské předměty, chybějící předměty nebo jiné nepříjemné věci – jen se pohodlně usaďte a užijte si cestu a sledujte, jak se tyto úspěchy objevují! Aery – A Journey Beyond Time je tento týden v prodeji za 6,99 $/5,87 GBP/6,99 EUR a aktuálně je v prodeji s hodnocením komunity 2,66/5 TA.

Eliáš

Poté, co jsme se dostali na dno výhodného koše, vytáhli jsme nejlevnější hru z nabídky tohoto týdne, sci-fi adventuru. Eliáš. Na frontě úspěchů jich budete mít k odemknutí 19, což by mělo trvat asi čtyři hodiny. Nyní je většina úspěchů Elea Označeno jako chybějícíVyplatí se tedy následovat Roscoe 7530vynikající Návod Elea A vyzvednete je všechny na své první show. Elea má komunitní hodnocení 2,07/5 a je v prodeji za 1,29 $ / 0,95 GBP / 1,29 EUR.

Vlk mezi námi

Vlk mezi námi Tento týden si vzala korunu za nejlépe hodnocenou hru s hodnocením komunity 4,3/5. Odhaduje se, že dokončení této hry bude trvat osm až deset hodin, což je na rychlé dokončení trochu dlouho, ale The Wolf Mezi námi je příliš dobré na to, aby bylo zahrnuto do tohoto seznamu. Většina úspěchů se odemkne hraním příběhu hry – zbytek je odemknutí všech položek Book of Fable v každé epizodě. Doporučujeme odejít více‚s Vlk se toulal mezi námi Více. The Wolf Among Us je v prodeji za 3,74 $ / 2,99 GBP / 3,74 EUR.

Chcete-li zobrazit vše, co je v nabídce nejnovějších výprodejů Xbox, nezapomeňte navštívit prodejní stránka, kde můžete filtrovat hry podle žánru, zobrazit hodnocení a další.

Vezmete si některý z těchto titulů, abyste rychle zvýšili své Gamerscore? Dejte nám vědět v komentářích níže!