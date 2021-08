Schémata úniku M1X Mac mini ukazují nepřeberné množství portů, magnetickou nabíječku a další

Očekává se, že upgradovaný M1X Mac mini dorazí později v tomto roce a průvodce poskytl jeho plány, které odhalují, jak by zařízení a očekávané porty mohly vypadat.

Nová schémata ukazují štíhlejší design a také magnetickou nabíječku, kterou M1 Mac mini nenašel

Schémata pocházejí z LeaksApplePro, kde rozložení portů vypadá podobně jako předchozí únik, kde soubor Podívejte se na M1X Mac mini nabízeno. Novější model má podle všeho štíhlejší design než M1 Mac mini spolu s materiálem „plexisklo“, který bude umístěn v horní části podvozku. Poskytli jsme také podrobnosti o tom, které porty očekávat, zleva doprava.

Nové modely M1X MacBook Pro vstupují do sériové výroby a očekává se 800 000 měsíčních dodávek

tlačítko napájení

magnetický nabíjecí port

Čtyři porty Thunderbolt 4

2 porty USB-A

1 ethernetová zásuvka RJ45

1 port HDMI

Novinkou v oblasti portů je magnetický výstup spolu s dalšími porty Thunderbolt 4. I u tak kompaktního stroje, jako je M1X Mac mini, to vypadá jako nadsázka, ale jedna věc, kterou kreativní profesionálové uvidí nebo neuvidí, je nedostatek čtečky karet SD. Naštěstí, pokud chcete využít jednoho z nich, můžete si buď koupit dongle s jedním, nebo jeden z modelů M1X MacBook Pro, které jsou údajně 14palcové i 16palcové. získat jeden.

Omlouvám se Timothy.

Toto jsou schémata přepracovaného M1X Mac Mini.

Nyní víte, jak jsou schémata Apple.

Očekávám vydání na konci roku 2021 nebo začátkem roku 2022. pic.twitter.com/tLYBY5FVCZ – LeaksApplePro (LeaksApplePro) 7. srpna 2021

Stejně jako nadcházející přenosné počítače Mac může být i M1X Mac mini S 32 GB unifikované RAM, ale vzhledem k povaze macOS to může pro velký počet uživatelů stačit. Neexistují žádné informace o cenách, ale pokud jde o spuštění, jiný průvodce uvedl, že M1X Mac mini by mohl být odhalen spolu s novými modely MacBook Pro. Ve čtvrtém čtvrtletí roku 2021. To znamená, že bychom to měli očekávat koncem října nebo začátkem listopadu, ale to opět závisí na přetrvávajícím nedostatku čipů a globálních zdravotních krizích.

zdroj zpráv: netěsnosti