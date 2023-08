Rusko hlásí rozsáhlé útoky dronů na zemi: Živé aktualizace pro Ukrajinu

Alexander Galperin/Sputnik prostřednictvím The Associated Press

Na fotografii zveřejněné ruskými státními médii prochází žena v lednu kolem zničené budovy v Rusy okupovaném městě Tokmak.

A jak ukrajinské síly postupují, aby se pokusily zajistit část území, které na jihu dobyly zpět, rýsuje se strategický cíl: město Tokmak, silniční a železniční uzel, jehož případné znovudobytí by mohlo pomoci Kyjevu protlačit se hlouběji do ruských sil. Kontrola území k rozdělení sil Moskvy a zásobovacích linií.

Ukrajinská armáda v pondělí uvedla, že její síly prolomily primární ruské obranné linie v oblasti a dobyly zpět vesnici Ropotyn, která je s Tokmakem – 15 mil na jih – spojena dálnicí, i když je oddělují další vrstvy bariér. Silná ruská obrana.

Ukrajina zahájila dlouho očekávanou protiofenzívu v červnu a její úspěch se měří v přírůstcích. Ve znamení herkulovského úkolu zabralo dobytí Robotyna měsíce urputných bojů a ukrajinští představitelé v posledních dnech prohlásili, že stále zajišťují pozice ve vesnici, zatímco oblast zaminují a dívají se na jih.

Mluvčí armádního generálního štábu Andrej Kovalev řekl: „Dosáhli jsme úspěchů a pracujeme na upevnění pozic, kterých bylo dosaženo.“ Řekl to v úterýDodal, že ukrajinské síly postupují směrem k Verbovu, vesnici pět mil jihovýchodně od Ropotynu. Jeho tvrzení nebylo možné nezávisle ověřit.

Kontrola Robotynu a jeho okolí by mohla Ukrajině umožnit využít jej jako základnu pro přípravu a zahájení útoků na cíle dále na jih. Oleksandr Stopun, mluvčí ukrajinské armády v oblasti jižního Záporoží řekl tento týden Posílení svého postavení v Robotynu znamená, že ukrajinské síly mohou do oblasti přivést více sil, což poskytne větší možnosti manévrování.

Tokmak je hlavním cílem ukrajinské armády, protože je tranzitním bodem pro pět hlavních silnic v oblasti Záporoží, včetně dvou spojujících s městy Melitopol a Berdjansk poblíž Azovského moře. Přístup do Azovského moře by Ukrajině umožnil vrazit klín do takzvaného pozemního mostu mezi Ruskem a Ruskem okupovaným Krymem, který je životně důležitým spojením s moskevskými zásobovacími trasami.

Dmytro Kuleba, ukrajinský ministr zahraničních věcí, uvedl v tiskovém prohlášení: Projev k francouzským diplomatům V Paříži v úterý řekl, že po zajištění boků Robotynu „otevíráme cestu do Tokmaku a nakonec do Melitopolu a na hranice s Krymem“.

Ale pan Stopun, mluvčí armády, uznal, že postup na Tokmak nebude snadný. „Myslím, že Rusové neopustí tuto osadu snadno a ukrajinské síly o to budou muset bojovat,“ dodal.

Satelitní snímky ukazují, že k dosažení Tokmaku by ukrajinské síly musely prolomit dvě impozantnější ruské obranné linie sestávající ze zákopů, hustých minových polí, hliněných berm a protitankových barikád – součást rozsáhlé sítě obran, o které vojenští analytici tvrdí, že je největší na světě. Evropa od druhé světové války..

Zabezpečení města Tokmak, které mělo předválečnou populaci asi 30 000, představuje své vlastní výzvy. Jakmile projdou protitankové pasti obklopující město, ukrajinské síly se budou muset probojovat vysokými budovami a úzkými bočními uličkami v boji zblízka, který bude pravděpodobně smrtelný pro obě strany.

Kyjevské síly jsou stále daleko od Tokmaku, ale ukrajinští představitelé tvrdí, že nedávný postup zřejmě znepokojil tamní okupační ruské úřady. Ivan Fedorov, exilový ukrajinský starosta Melitopolu, v úterý řekl, že podle místních obyvatel někteří ruští představitelé opouštějí tokmak, když se boje blíží.

Ukrajinci „nutí okupanty, aby opustili Tokmak“, řekl pan Fedorov napsal v jiném v aplikaci pro zasílání zpráv Telegram. Toto tvrzení nebylo možné nezávisle ověřit.