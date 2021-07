Rozšíření ostrova duchů Tsushima Iki ukazuje „odlišný pohled na mongolskou expanzi“

Ve hře Ghost of Tsushima Director’s Cut je zjevně mnohem více – od upgradovaných vizuálů na PS5 až po zcela nový příběh v expanzi Iki Island. Proto jsme šli rovnou do Sucker Punch, abychom zjistili více od kreativní ředitelky Nate Foxové a prostředí, které řídí Joannu Wang.

K upgradům a doplňkům PS5 se dostaneme později, protože skutečnou hvězdou této show je expanze Iki Island. Je to úplně nový příběh odehrávající se na novém území, na ostrově mezi Tsushimou a japonskou pevninou. Vložit do příběhu tak hustého a protkaného jako hlavní příběh Tsushima zcela novou dějovou linii je zjevně zajímavá výzva a důležitost nového obsahu byla pro Fox jednou z mých prvních otázek. „Jakmile hráč projde první kapitolou Ghost of Tsushima a odejde do Toyotamy, bude mít přístup k expanzi na ostrově Iki,“ vysvětluje Fox. Rozhodně dodává: „Vyprávění na ostrově Iki respektuje rozhodnutí, která jste udělali v Tsushimě,“ tvrdí a říká: „Bude vás mít příběh, který vás vezme.“

ostrovní život

(Obrazový kredit: Sony)

Nebudeme se zabývat podrobnostmi o tom, co je tento příběh kvůli spoilerům, ale vysvětluje to, jak nový příběh funguje – jednoduše se připojíte k seznamu doprovodných úkolů a vedlejších úkolů, které po cestě vyzvednete, a budete součástí co se děje v hlavní hře, spíše než příslušenství. (Existuje něco, co Fox říká, že je „obtížné“ udělat.) Jakmile tuto možnost odemknete, budete moci k Iki plout kdykoli budete chtít, vysvětluje Fox. A pokud jste již hru dokončili, bude tam, připravená a čekající, až se načte.

Vedení prostředí Joanna Wang nabízí trochu otrávenosti z otevření expanze, když mluví o některých nových prostředích, se kterými se můžete setkat: „Takže jeden příklad je na začátku, jeden z mých oblíbených příkladů; když přistanete v Ike, můžete najít jeskyně, “vysvětlila. “Je to vlastně úkryt pro pašeráky a vidíte, kde byli lidé.” [and] Můžete také najít důkazy o tom, co se teď na ostrově děje. “

(Obrazový kredit: Sony)

Toto další dobrodružství má přibližně stejnou velikost jako hraní podle Foxe. „Získali jsme jiný pohled na smysl pro Mughalovu expanzi,“ pokračuje, „další aspekt toho, jak Mughalové hledali dobýt tento prostor a použít jinou cestu než Khotun Khan.“ V tomto případě invaze pochází od orla, nového darebáka, který se z přívěsů zdá, že užívá nějaký druh mysli měnící drogy k rozbití a podrobení Jin, spolu s místními obyvateli. Ačkoli když jsem stiskl Foxe, abych získal další informace, jednoduše odpověděl, bylo „mnoho podrobností, které bych raději nepopisoval“. Co řekne o událostech Ikki je, že „Jin ví [the Mongols] Důvěrněji – stejně jako Iki Islanders, kteří mají své vlastní spojení s mongolskou invazí, „zvědavě hostují“, a dokonce i obyvatele ostrova Tsushima.

S novou mongolskou mocí se objeví noví nepřátelé, kteří vás „vyzvou hrát různoroději,“ říká Fox. Opět nebude tíhnout k dalším detailům, ale řekl, že bude „nová sada dovedností a brnění“, která hráčům umožní hlouběji se ponořit do jakéhokoli stylu hry, který preferují. Ať už jste v utajení, boji na blízko nebo na dálku, Fox slibuje „více možností sebevyjádření v rámci této bojové zkušenosti“. Snad nejzajímavější je, že „všechny upgrady a všechny schopnosti se promítají do Ghost of Tsushima,“ říká. „Toto je jeden balíček, je to jeden pokus,“ dodává. “Příběh ostrova Iki je docela integrovaný a smysluplný pro to, co se děje také na ostrově Tsushima.”

Ne každý může být samuraj …

(Obrazový kredit: Sony)

To jsou některé z nových věcí, které přicházejí do Director’s Cut, ale jak přechod na PS5 změní základní hru? Prvním zjevným zlepšením je, že bude více krásy. Materiály pro novou platformu jsou „dvakrát tak přesné,“ řekl Wang. Nová technologie streamování textur PS5 a rychlosti SSD znamenají, že budete moci vidět více detailů na větší vzdálenosti. Na tom bude založeno rozšíření Iki s „jinou paletou barev, různými biomy [and] „Existují také nové krajiny a další rostliny, které jste v Tsushimě ještě neviděli,“ říká Wang. Wang upozorňuje na věci, které v přívěsech krátce blikají, například „les vistárie a fialové květiny visící na vinicích, kymácející se větrem“ a pro všechny milovníky zvířat, kteří byli nadšeni kočkami v přívěsu, Wang také potvrzuje, že existuje nový tvor, který zahlédl v přívěsu – Monkeys! – I když lhostejně zmínil, že by se k vám mohli přidat při relaxaci v horkém prameni.

Jednou z oblastí, kde se nová verze hry staví na zcela nové půdě, je haptická zpětná vazba a adaptivní podněty v rámci DualSense. “Máme zkušenosti s prací v grafice, máme zkušenosti s prací v audio a textury jsou pro nás zcela novou krajinou, kterou můžeme prozkoumat,” říká Fox. U Ghost of Tsushima Director’s Cut to znamená, že jste například „naprosto nervózní“ ve spouštěčích, zatímco dotyky se používají ke zlepšení stylu hry s meči. „Naším cílem bylo přes konzolu cítit, že držíš tento meč,“ říká Fox. V minulosti vám hry dávaly grafiku, zvuk a někdy i vibrace, ale dotykem můžeme být mnohem jemnější. Pokud tedy švihnete mečem a odrazíte se od štítu nepřítele, dotek vám dá pocit, že ho cítíte ve svých rukou, což ho činí atraktivnějším, jako byste ten meč skutečně drželi. “

Doufejme, že to všechno znamená, že se v Ghost of Tsushima Director’s Cut pro nové hráče i pro vracející se hráče, až dorazí 20. srpna, bude na co těšit.