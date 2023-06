Rhoda „že“ Campbell, 101, z Quincy Village, Quincy, Pennsylvania, zemřela 8. března 2023 ve svém domově důchodců.

Narodila se 15. května 1921 v Belleville na rodinné farmě Campbell a byla nejstarší dcerou bývalého komisaře okresu Mifflin Franka L. Campbella a Susan Margaret (Kearns) Campbellové z Belleville a Very.

Annu přežil jeho bratr John Douglas Campbell z Lancasteru. a sestra Susan Margaret Schell z Kašmíru, Washington; a jeho dvě švagrové Constance Campbell z Lancasteru a Sigrid Campbell z Georgetownu v Texasu. Kromě toho po ní zůstaly tři neteře, tři synovci, osm neteří a tři synovci.

Anne předcházeli její rodiče, její bratr Joseph Kearns Campbell a zeť Richard Schell.

Vystudovala Belleville High School a byla hrdou členkou třídy z roku 1939. Po promoci pracovala Anne jako sekretářka v Baldwin Locomotive Works ve Philadelphii. Po vypuknutí druhé světové války narukovala do US Navy WAVES (Women Accepted into Emergency Volunteer Service). Sloužila po dobu trvání války na námořních komunikacích ve Washingtonu, D.C. Ve Washingtonu pracovala s US Navy SEAL Jimmy Carterem. Často poznamenala, že ona a její kolegové byli překvapeni, jak ho jeho život přivedl k tomu, aby se stal prezidentem.

Po druhé světové válce získala Ann bakalářský titul v oboru Business Administration na Syracuse University a poté MBA na Drexel University. Pracovala pro General Electric více než 32 let, pracovala v Syrakusách v New Yorku, King of Prussia v Pensylvánii a Schenectady v New Yorku na různých manažerských pozicích. V GE pracovala na několika projektech s Jackem Welchem, který se později stal generálním ředitelem. Po odchodu do důchodu v roce 1984 se přestěhovala do Cary, NC a bydlela tam, zatímco pracovala na základě smlouvy a sloužila jako dobrovolnice v administrativních rolích pro místní podniky a místní presbyteriánský kostel. V roce 1994 se přestěhovala do Quincy Village v Quincy v Pensylvánii a byla členkou Waynesboro Presbyterian Church. Anne ráda cestovala a viděla většinu západní Evropy, Maďarska, České republiky, Ruska, Jižní Ameriky, Kostariky, Mexika, Bermud, Filipín, východní Kanady, kanadských Skalistých hor a většiny národních parků USA. Byla vášnivou hráčkou bridžu a také ráda četla, chodila, luštila křížovky a skládačky a sbírala umělecká díla sov. V 50. letech začala Ann lyžovat, což ji zavedlo do míst jako Aspen, Vail, Sun Valley, Jackson Hole, Taos, Alta, Stowe, Sugarloaf, Mt. Tremblant, Rakousko, Švýcarsko, Francie a Itálie. Také strávila mnoho víkendů ve Vermontu s Back Ridge Ski Club v Delaware County, Pennsylvania.

Její vzpomínková bohoslužba se bude konat v pondělí 12. června v 11:00 ve West Kishacoquillas Presbyterian Church, 3820 West Main Street, Belleville s reverendou Elou Robertsonovou. Pohřeb se po bohoslužbě uskuteční na hřbitově Machpela na rodinném pozemku. Její rodina bude mít přátele od 10:30 do pondělní bohoslužby.

Opatření jsou sponzorována pohřebním ústavem Henderson, Belleville, Pennsylvania. Soustrast lze vyjádřit online na adrese: www.hendersonfuneralhomes.net.