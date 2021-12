Remake Final Fantasy 7 na PC má několik zásadních problémů

Zatímco mnozí byli docela nadšeni, když Final Fantasy 7 Remake konečně přišel na PC rok a půl po původním datu vydání, bylo zjištěno, že tento port má některé zásadní problémy, které, jak doufáme, vyřešíme v budoucím patchi.

Jak jsem zmínil počítačové hry , Nabídka nastavení grafiky Final Fantasy 7 Remake na PC je překvapivě nahá A nabízí „možnost proměnlivé snímkové frekvence, žádný způsob, jak upravit vyhlazování, přepínat VSync nebo ovládat efekty, jako je rozmazání pohybu. Neexistuje ani způsob, jak ovládat měřítko rozlišení, které by pomohlo vyvážit kvalitu obrazu a výkon.

Když už jsme u výkonu, objevily se také zprávy o nízké snímkové frekvenci a nestabilitě při pouhém pohybu fotoaparátu.

Nikdy to nedělám, protože to obvykle popíšu ve videu, ale Tweet vložit Budu u toho, až budu na dovolené. Ale to je jen jeden krátký okamžik v prvních pěti minutách zápasu. Otáčení fotoaparátu způsobí nepřetržitý pokles a poté velké zadrhávání. RTSS to nevidí https://t.co/pvTAML3dEX pic.twitter.com/UgDWzO9Iav

– Alexandre Battaglia (Dachsjaeger) 17. prosince 2021