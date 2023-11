Řecko popírá svůj slib, že během návštěvy Spojeného království neodstraní sochy Parthenonu

Číslo 10 je zapleteno do hlubokého sporu s Aténami poté, co bylo zrušeno setkání mezi Rishi Sunakem a řeckým premiérem.

Řecký zdroj to popřel.

Řekli, že přípravné diskuse na schůzku s britským premiérem byly hladké až do pondělního pozdního odpoledne – dlouho po nedělním rozhovoru Mitsotakisové BBC s Laurou Kuenssbergovou.

Sochy jsou sbírkou starověkých řeckých pokladů z Parthenonu v Aténách, které vzal britský diplomat Lord Elgin a přivezl je do Spojeného království na počátku 19. století.

Ministr dopravy Mark Harper v úterý pro BBC Breakfast řekl, že je „politováníhodné“, že se žádná schůzka mezi oběma zeměmi neuskuteční poté, co Mitsotakis odmítl sekundární nabídku na setkání s místopředsedou vlády Oliverem Dowdenem.

Adonis Georgiadis řekl pořadu World at One BBC Radio 4, že Sunakovo rozhodnutí bylo „chybou“.

Ministr práce a sociálního pojištění zdůraznil svůj „velký respekt“ k britskému lidu a přátelství mezi oběma zeměmi: „Co? [the Greek PM] To, co uvedl ve svém rozhovoru, není jen jeho vlastní názor, ale spíše názor 11 milionů Řeků.