Trenéři Pokemon Go byli ohromeni poté, co Niantic tiše zuřil pro vzdálené nájezdy

Hráči Pokemon Go jsou ohromeni poté, co zjistili, že Niantic tiše buffuje vzdálené nájezdy, podle blogu sezóny Hidden Gems.

Mnoho fanoušků Pokemon Go touží po tom, aby nechali Season X Rising Heroes za sebou, a to díky věcem, jako jsou nevýrazné události a buggy, která zanechává mnoho trenérů bez zájmu o mobilní hru.

Rising Heroes navíc přinesli do Pokemon Go jednu z nejkontroverznějších změn: masivní nerf pro Remote Raid Passes, se kterým členové komunity zůstávají nespokojeni.

S oznámením, že 11. června 2023 dorazí Pokemon Go Season 11, nazvaná Hidden Gems, trenéři s orlíma očima zaznamenali, že Niantic bude postupně upouštět od vzdálených nájezdů.

Trenéři hry Pokemon Go objeví Raid Orange ve hře Hidden Gems

A pošta na TheSilphRoad subreddit Upozorněte hráče na tento klid.

V dolní části skrytých drahokamů oficiální aktualizace strana Do sekce „Sezónní bonusy“ zahrnul vývojář Niantic následující upoutávku: „Dříve dočasný sezónní bonus, poškození, které Pokémon způsobí, když se účastní raidů na dálku, bude trvale zvýšeno na stejné množství poškození, jaké Pokémon způsobí, když se účastní raidů. osobně.“

Pro ty, kteří to možná nevěděli, hráči, kteří se účastnili raidů a tělocvičen pomocí raid passů na dálku, mohli utrpět o něco menší poškození ve srovnání s těmi, kteří se účastnili osobně.

Tato funkce byla dalším malým způsobem, jak Niantic povzbudil hráče, aby se dostali ven a sdíleli s Pokemon Go mimo pohodlí svých domovů.

Reakce komunity na zprávu byla poněkud rozpolcená, fanoušci změnu chválili rovným dílem a jednali skepticky.

Páni, to jsem upřímně nečekal. Jeden uživatel Redditu přiznal, zatímco druhý řekl: „To je dobrá zpráva. Vím, že by mohli udělat víc, ale je hezké slyšet, že nad námi nevisí ten meč.“

Ostatní fanoušci si mysleli, že tato aktualizace je příliš pozdě. Od té doby, co zvýšili ceny, jsem si nekoupil a nekoupil ani jeden raidový dálkový ovladač. Bylo to skvělé, dokud to trvalo, ale nezaplatil bych tolik peněz, řekl jeden trenér, zatímco druhý souhlasil a řekl: „Pěkné, ale ne dost. Byl bych v pořádku udělit 80% poškození a udržet náklady a [Pass number per] stejný den. „

Ve velkém schématu věcí bude tato aktualizace jako součást Hidden Gems sloužit pouze jako pomoc těm trenérům, kteří stále používají Remote Raid Pass při hraní Pokemon Go. Doufáme, že Niantic bude pokračovat v malých změnách, aby uklidnil komunitu vpřed.