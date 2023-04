Propuknutí nového viru Marburg v Africe vyvolává poplach ohledně šíření smrtícího viru

Pro Marburg neexistují žádné léčby ani vakcíny, ale existují někteří kandidáti, kteří ve fázi 1 klinických studií prokázali slibné výsledky. Tito kandidáti však musí být testováni v aktivních ohniscích, aby se prokázala jejich účinnost, a dosud nebyly dodány žádné zásoby vakcín, které by byly testovány v současných ohniscích.

„V okamžiku, kdy je detekováno ohnisko, musí existovat mechanismus, který se rychle posune,“ řekl Dr. John Amosi, předseda globálního zdraví na Kwame Nkrumah University of Science and Technology v Ghaně, který zkoumal nedávné propuknutí viru Marburg v této zemi. rok.

Řekl, že WHO a další jsou dobří v rychlé reakci na kontrolu šíření viru, ale chybí jim podobná rychlá reakce pro výzkum. Vyžaduje to připravené zásoby kandidátů na vakcínu a výzkumných pracovníků vybavených k tomu, aby se mohli pustit do práce, aniž by vyvíjeli další tlak na již tak nemocný zdravotnický systém; Nyní není k dispozici.

Světová zdravotnická organizace tvrdí, že vypracovala návrh vyhledávací protokol které by mohly být aplikovány v těchto ohniscích a na jakékoli jiné filoviry – rodinu, která zahrnuje Marburg a Ebola – a již více než měsíc se snaží zahájit experimenty, pracují proti času.

Pokud bude reakce na vypuknutí úspěšná – izolování případů a vysledování kontaktů – bude epidemie rychle pod kontrolou, a zdá se, že tomu tak je i v Tanzanii. Pokud reakce není dobrá (jako v Rovníkové Guineji), panují obavy z rozšířeného propuknutí onemocnění a potřeba očkování se zdvojnásobí.