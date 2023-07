Král Federer je zpět ve městě, zatímco Alcaraz a Rebaquina září ve Wimbledonu

[1/2] TENIS – WIMBLEDON – All England Tennis and Croquet Club, LONDÝN, Británie – 4. července 2023 Brit Cameron Norrie v akci během zápasu prvního kola proti České republice Tomas Machak REUTERS/Dylan Martinez

Federer sklidil bouřlivé ovace od publika na centrkurtu

Švýcar vypadá, že obhájce titulu Rybakina bojuje o vítězství

Nejlepší nasazený Alcaraz předbíhá francouzského Chardyho

Jabeur, Sabalenka také lehce ve druhém kole

LONDÝN (Reuters) – Král Wimbledonu Roger Federer si zpestřil deštěm zmáčený druhý den na travnatém turnaji, když v úterý zahájil svou kampaň za titulem nový princ Carlos Alcaraz.

Když byl osminásobný wimbledonský šampion korunován v Royal Boxu, vysloužil si Švýcar v důchodu Federer svou raketu v elegantním smetanovém saku a pohodlné lavici a vysloužil si pravděpodobně nejdelší ovace ve své slavné kariéře.

V den, kdy pršelo 69 zápasů v prvním kole, zůstala 41letá hráčka fit a v suchu pod uzavřenou střechou centrálního kurtu, aby sledovala obhájkyni ženského šampiona Eleny Rybakinové z pozdního setu a porazila Shelby Rogers 4-6, 6- 1, 6-2.

Poté viděl britský národní poklad Andyho Murraye, jak zahájil svou snahu o třetí titul ve Wimbledonu tím, že nasadil divokou kartu Ryana Penistona za ztrátu čtyř zápasů.

Federer ale přišel o dvacetiletého španělského fenoména Alcaraze, který způsobil revoluci ve světě tenisu.

Zatímco Švýcaři sklidili potlesk, Alcaraz byl na kurtu první a porazil Francouze Jeremyho Chardyho vítězstvím 6-0, 6-2, 7-5, což vysvětlilo, proč se dostal do čela žebříčku jako nejlepší nasazený.

Alcaraz, který hraje ve Wimbledonu potřetí, vzal první set za 20 minut a druhý za nedlouho předtím, než ho ještě více zatlačil 36letý Chardy, který nyní odchází do důchodu, ale může alespoň říct, že je nahoře. proti hráči, který předpovídá budoucnost. dominance.

Poslední tečkou Chardyho profesionální kariéry bylo eso Alcarazu, které si odpískal před svou vytaženou raketou.

„Jsem opravdu spokojený se svou úrovní a dnešním výkonem,“ řekl Alcaraz novinářům, i když nebyl rád, že Federer svůj zápas vynechal.

„Po zápase jsem byl na telefonu a kontroloval jsem všechno, všechny příběhy, všechny příspěvky. Viděl jsem, že je tady Federer. Trochu jsem žárlil.“

RYBAKINA SE VZTAHUJE

Třetí nasazená Kazachstán Rybakina vypadala v nebezpečí, že se stane první obhájkyní wimbledonské šampionky, která utrpěla výjezd v prvním kole od Stevie Grafové v roce 1994, kdy Američan Rogers vyhrál první set.

Přiznala, že sledování Federera ji znervózňovalo, pokrčila rameny nad tím špatným začátkem, aby vyhrála ve velkém stylu.

„Úžasná atmosféra, je to poprvé, co jsem hrála pod střechou s trávníkem stále na základní čáře. Je to úžasné,“ řekla. „Jen si tu chvíli užijte.“

Tunisan Anas Jabeur, kterého v loňském finále porazila Rybakina narozená v Moskvě, odstartoval solidně, když šestý nasazený porazil Polku Magdalenu Fritschovou 6:3, 6:3.

Vzhledem k tomu, že déšť pokračoval do pozdního odpoledne, bylo venkovní hraní opuštěno s držiteli vstupenek na kurt dva a kurt tři a ti, kteří měli vstupenku na hřiště, měli nárok na plnou náhradu po hodinovém sledování tenisu.

Střecha centrálního kurtu, která byla v pondělí kritizována poté, co se během úvodního vítězství mužského šampióna Novaka Djokoviče zpozdila o 80 minut, umožnila druhé nasazené Aryně Sabalenkové postoupit do druhého kola výhrou 6-3, 6-1 nad Banou Udvardy.

Ve středu, když bude lepší počasí, to bude mít šílený program, protože se rozhodčí turnaje snaží dohrát zápasy prvního kola v horní polovině losování mužů a dolní polovině losování žen.

Jediným dalším úterním zápasem byla místní naděje Cameron Norrie proti Čechovi Tomáši Machákovi, přičemž 12. nasazený Brit vyhrál na kurtu první 6-3 4-6 6-1 6-4.

(Zpráva Shrivathsa Sridhar v Bengaluru; střih Ed Osmond a Ken Ferris

