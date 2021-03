Rozhovor s panem Thomasem Spurneym, generálním ředitelem MONETA Money Bank

Moneta Money Bank, se sídlem v Praze, prošla od svého založení v roce 1990 jako Agrobanka mnoha změnami v názvu a vlastnictví. V roce 1997 koupila General Electric Company část banky a přejmenovala ji na GE Capital Bank a později ji přejmenovala na GE Money Bank. Po téměř dvou desetiletích GE opustila finanční sektor v České republice a po počáteční veřejné nabídce (IPO) se zrodila MONETA Money Bank, která je stoprocentní bankou v České republice. Během příštích čtyř let se MONETA rozrostla v jednu z největších společností na pražské burze (PSE) a čtvrtou největší finanční instituci v zemi s téměř 1,5 milionem zákazníků. Banka provozuje dvě hlavní linky, obchodní a maloobchodní, prostřednictvím sítě 160 poboček a stovek bankomatů po celé zemi. Portfolio produktů MONETA je rozmanité a zahrnuje vše od spotřebitelských půjček přes investice až po pojištění, spolu s půjčkami malým podnikům. Banka se zavázala rozšiřovat své služby prostřednictvím digitálních inovací a označuje se za skutečného digitálního šampióna českého trhu bankovních služeb. Jeho digitální zdatnost odpovídá pouze odhodlání chránit prostředí, ve kterém působí. Vedená svými základními hodnotami – podnikavostí, respektem, spoluprací, účastí, odpovědností, důvěryhodností a integritou – se MONETA stala vzorem pro ostatní finanční instituce, které podporují klienty prostřednictvím všech dostupných cest a ekonomických podmínek. Jako uznání jejích úspěchů získala MONETA řadu prestižních ocenění a v soutěžích se umístila vysoko.

Společnost International Banker nedávno přivítala Thomase Spurneyho, generálního ředitele MONETA Money Bank, aby poskytla informace o úspěchu banky tváří v tvář pandemii a o tom, co Monetta a její zákazníci očekávají do budoucna.

MONETA vykázala v devíti měsících končících v září 2020 provozní zisk 9,4 miliardy Kč, spolu s 19,4 procentním meziročním nárůstem provozních výnosů. Jaké jsou hlavní faktory, které připisujete tak silnému výkonu, zejména tváří v tvář obtížným podmínkám způsobeným pandemií koronavirů?

Moneta plánuje v příštích pěti letech dosáhnout kumulativního zisku ve výši 20 miliard Kč a průměrného výnosu přes 14,5 procenta.

Naše finanční výsledky za rok 2020 byly kromě našeho organického růstu do značné míry ovlivněny akvizicí Wüstenrot Building Society a Hypoteční banky. V rámci konsolidačního procesu jsme zlikvidovali naše staré nesplácené úvěrové portfolio a navzdory inflačnímu prostředí jsme udrželi rozumnou nákladovou základnu. Celkové finanční výsledky banky však byly do značné míry ovlivněny naším výkonem v oblasti hypoték a financování provozního kapitálu, zejména v sektoru malých podniků. Komerční půjčky dosáhly určité úrovně podporované státem financovanými programy COVID-19. V oblasti hypoték jsme prosazovali atraktivní sazby, bezkonkurenční úrokové sazby a progresivní strukturu našich distribučních kanálů. Navzdory pandemii plánuje Moneta v příštích pěti letech dosáhnout kumulativního zisku 20 miliard Kč a průměrného výnosu přes 14,5 procenta.

V loňském roce společnost MONETA dokončila akvizici pojišťovny Wüstenrot. Jaký byl hlavní důvod, proč jste tuto akvizici vůbec provedli? Je bankovní pojištění považováno za obor podnikání, kterému by se banka mohla v budoucnu v důsledku této akvizice věnovat?

Akvizice společnosti Wüstenrot byla pro nás strategická z několika hledisek. Prvním je akvizice sektoru stavebního spoření, bankovního produktu ve střední a východní Evropě, o kterém je známo, že pochází například z Německa. Historicky existovalo pouze šest bankovních licencí pro stavební spoření a jednou z nich byla i Wüstenrot stavební spořitelna. Již máme robustní model bankovní záruky, který poskytuje řadu vysoce kvalitních ochranných produktů. Naše produktové portfolio pochází z výnosů silných partnerů na domácím i mezinárodním trhu, které tvoří nejen třetinu našich poplatků, ale také rosteme o 30 procent ročně.

MONETA odložila splátky několika miliard korun. I když kvalita aktiv banky zůstává silná, jak ukazují výsledky z třetího čtvrtletí, jak moc se obáváte výrazného poklesu kvality, jakmile moratorium skončí? Očekáváte například výrazné zvýšení poměru NPL banky kdykoli?

Musíme to vidět následovně: Od loňského jara, kdy česká vláda kvůli ekonomickým dopadům pandemie COVID-19 prošla šestiměsíčním zpožděním, jsme odložili platby o zhruba 35 miliard korun. Po skončení moratoria v listopadu 2020 jsme našim klientům nabídli dobrovolné prodloužení o další 3 měsíce. V současné době zaznamenáváme postupný pokles zájmu o další moratoria. Největší podíl – více než 80 procent – na současných odložených splátkách tvoří nezajištěné spotřebitelské půjčky. To je místo, kde očekáváme většinu z těch, u kterých je pravděpodobné, že v budoucnu budou mít problémy s návratem ke standardním platebním plánům. Naše odhady předpovídají, že by to mohlo být až 20 procent z relativně malého objemu půjček ve výši 1,9 miliardy Kč.

Co považujete za největší výzvu, které banka čelila od vypuknutí pandemie koronavirů? Jak se banka pokusila překonat tuto výzvu?

Byly tam tři hlavní výzvy. První byla výše zmíněná akvizice. Uzavření jsme dokončili 1. dubna, během nejtvrdšího uzavření první vlny pandemie. Dalších osm měsíců bylo věnováno sloučení obou dvou akvizičních bank, což je jeden z nejnáročnějších aspektů akvizice. Spojení se nám podařilo dokončit o čtyři měsíce dříve, než jsme očekávali. Druhým velkým úspěchem pro nás byl přechod systému základních platebních karet na novou platformu: po 18 měsících tvrdé práce pouze s hlavním týmem, včetně 130 lidí z celého světa a 150 dalších, kteří přispěli k K tomuto V zásadě se nám podařilo v dubnu – opět během přísného uzamčení – migrovat všechny platební karty z Austrálie do německého Frankfurtu a úspěšně zavést nový systém. Pokrývá stovky transakcí, jako je přihlášení k běžnému účtu, aktivace mobilní platby, změna limitů nebo výpočet úroku z kreditní karty. Kromě toho jsou provozní náklady přibližně o 30 procent nižší než náklady předchozího systému: investice se musí vrátit za pět až šest let. Byl to krok do budoucnosti, ze kterého bude Monetta těžit po mnoho dalších let. Třetí výzvou byl technologický proces odložení platby: umět vymyslet, navrhnout a spustit robustní systém, který pouze třemi kliknutími na webových stránkách banky určí, zda chcete odložit spotřebitelský úvěr, hypotéku, komerční úvěr , nebo leasing a okamžitě odložit platbu – to vše v Během jediného týdne vypadal nadlidsky, a přesto jsme to zvládli. A jsem za to na své lidi nesmírně hrdý. A přes to všechno se nám daří provozovat naši značku, bankomaty a digitální kanály. Udělal řadu inovací.

Jak bylo zmíněno ve zprávě banky za třetí čtvrtletí, pokračující a vysoce nepředvídatelná situace pandemie koronavirů a její dopad na českou ekonomiku donutila MONETA pozastavit vyplácení dividend a udržet čistý zisk z roku 2019. Je toto pozastavení stále účinné a kdy očekáváte, že to může být zvýšeno a platby obnoveny? zisky?

Toto rozhodnutí není na nás, ale na našem regulačním orgánu, České národní bance. Jakmile ČNB umožní českým bankám obnovit dividendovou politiku, jsme připraveni vyplatit našim akcionářům 80 procent ročního čistého zisku banky.

Několik bank po celém světě přijalo v posledních letech oficiální strategii digitální transformace, včetně MONETA. Co považujete za nejdůležitější způsob, jakým je digitální strategie MONETA pokročilejší než její protějšky v českém bankovním sektoru?

Jsme skutečnými digitálními mistry českého trhu bankovních služeb, což potvrzuje i náš „Zlatý klobouk“ v podobě prvního místa v prestižní místní soutěži „Inovátor roku“.

MONETA je banka, která za jeden ze svých hlavních strategických cílů stanovila digitalizaci svých bankovních produktů. Jsme skutečnými digitálními mistry českého trhu bankovních služeb, což potvrzuje i náš „Zlatý klobouk“ v podobě prvního místa v prestižní místní soutěži „Inovátor roku“. Od roku 2017 jsme trvale na prvním místě. Hlavním důvodem je, že jsme buď první, nebo první v souvislosti s jakoukoli inovací digitálních bankovních služeb, která je uvedena na trh, ať už jde o online účet nebo vytváření půjček, více bankovních služeb , okamžité platby nebo alternativní prostředky. Bezhotovostní platby jako mobilní telefony nebo chytré hodinky. Naše aplikace pro mobilní bankovnictví Smart Banka nabízí online investice, směnárny v reálném čase nebo globální mapu pro všechny – nejen naše – bankomaty (bankomaty). Byli jsme první bankou na světě, která propojila své mobilní bankovní služby se všemi zařízeními Apple, a jsme jednou z mála bank na světě, které nabízejí refinancování hypoték online z domova. Díky nástupu COVID-19 jsme dobře připraveni: Naši zákazníci mohou zpracovat více než 80 procent svých agend ze svých počítačů nebo mobilních telefonů, aniž by navštívili pobočku nebo zavolali do našeho call centra.

Jak banka restrukturalizovala svou logistiku pracovních sil během COVID-19? Máte mnohem více zaměstnanců, kteří pracují například z domova? Jaká opatření přijala banka, aby zajistila minimalizaci dopadu na kontinuitu podnikání?

Určitě bylo nutno přijmout mnoho opatření na ochranu našich zaměstnanců, která musela být přijata rychle. Do našich poboček jsme nainstalovali ochranné plexisklo a vyžadovali jsme od všech nepotřebných zaměstnanců, aby pracovali z domova. Začali jsme plně kompenzovat personální PCR (polymerázová řetězová reakce) testy a testování bylo prováděno každý den každý týden na předem vyhrazených místech. Nakoupili jsme notebooky a potřebné vybavení. Provozovatelé call centra navíc obdrželi další operační systémy a my jsme je požádali, aby pracovali z domova. Klienti nemohou vědět, zda přistupovali ke svému bankéři nebo operátorovi v kanceláři nebo doma. Podle standardních procesů mají naši zaměstnanci nárok na čtyři dny práce z domova měsíčně. V době COVID byli někteří kolegové v kanceláři od loňského března pouze dva týdny. Zjistili jsme, že tyto výjimečné okolnosti nemají žádný dopad na fungování banky: pokračujeme v činnosti a dosahujeme velmi dobrých výsledků. Myslím, že v této souvislosti pandemie zásadním způsobem změnila kolo globálního podnikání.

Jak vidíte změnu českého bankovního sektoru v příštích několika letech? Očekáváte během této doby pro Monettu konkurenceschopnější scénu?

Je zřejmé, že epidemie zasáhla naši ekonomiku, včetně bankovního sektoru, nejen v České republice, ale globálně. Okamžik překvapení a šoku se promítl do ceny akcií MONETA i do cen akcií jiných bank. Na začátku května jsme museli přezkoumat naše střednědobé pokyny, které odrážejí nižší úrokové sazby a očekávané zpomalení ekonomiky, které bohužel nastalo a mělo negativní dopad na úvěrovou aktivitu našich klientů i na naše celkové finanční výsledky. Nejvýznamnější změnou na bankovním trhu v roce 2020 byl proto pokles ziskovosti bank z 91 miliard na 50 miliard Kč v důsledku očekávaných ztrát spojených s epidemií a následného dopadu na jejich ekonomickou stabilitu a úrokové sazby. Očekávám, že to do určité úrovně bude znamenat standardizaci bankovního sektoru, protože mnoho menších institucí bude čelit významným výzvám. Trh se stane jednotným a digitálním, protože pandemie globálně urychluje digitalizaci.

