Můj stoletý otec mi ukázal, jak žít zdravě

Autorka a její stoletý otec. S laskavým svolením Louisy Rogersové

Můj 100letý otec žil velmi zdravě, ale nedávno zemřel ve věku 101 let.

Jeho praktiky odrážejí principy modré zóny: jíst střídmě, cvičit a snižovat stres.

Přál bych si žít jako on, a tak jsem tyto návyky začlenil do svého života, abych byl zdravý.

Dokud jsem ho znal, můj otec, který zemřel před rokem ve věku 101 let, žil velmi zdravě a aktivně. Každé ráno běhal až do svých 70 let, omezoval hladinu stresu na minimum a užíval si blízkých pout s rodinou a přáteli – tři principy popsané Danem Buettnerem ve své knize „Modré zóny: Lekce, jak žít déle než lidé, kteří žili. nejdelší.“

Spisovatelka se svým otcem. S laskavým svolením Louisy Rogersové

Protože také doufám, že se dožiju stoletého výročí, následuji jeho příklad. Mnoho praktik, které jsem ho viděl naživo – a pár dalších – jsem začlenil do svého života.

Jezte a pijte s mírou

„Snídaně jako král, oběd jako princ a večeře jako chudák,“ říkávala Baba. Nejmenší jídla měl vždy v podvečer. Při jídle se řídil dalším pravidlem modré zóny: Přestaňte jíst, když jste z 80 % sytí.

I když jsem se přejídal, naučil jsem se jíst většinu času zdravě a střídmě – z 90 % jím rostlinnou stravu s občasnou rybou a fastfoody jím střídmě. Hlavní jídlo jím spíš večer, ale většinou je to jednoduché jídlo z jednoho hrnce.

Co se týče alkoholu, mnoho stoletých lidí si vychutnává sklenku vína, ale nepřehání to. Ale můj otec byl těžký pijan až do posledních pěti let svého života, kdy mu jeho lékař po nebezpečné katetrizační proceduře nařídil, aby přestal pít. V noci si dám pár sklenic vína, což je podle mě moje provinilá radost.

Cvičte často

Můj otec byl cestovatel, baťůžkář a běžec, začínal už ve svých vysokoškolských letech. V 70 letech přešel z venkovního běhání na rotopedu a běžecký pás.

S běháním jsem začal na vysoké škole s tátou a pomalu jsem se rozšířil do cvičení všeho druhu. Říkám si „fitness nadšenec pro dospělé“. Být fyzicky aktivní, zvláště venku, mi dělá velkou radost, ať už chodím po dálkových stezkách v různých částech světa (s manželem Barrym jsme šli 540 mil Camino de Santiago), jezdím na kole nebo kanoistikou.

Také nacházím způsoby, jak začlenit fyzickou aktivitu do své každodenní rutiny, jako mnoho stoletých lidí, kteří často necvičí v moderním slova smyslu, ale pohyb začleňují do svého každodenního života. A na rozdíl od mého otce, který žil na předměstí, žiji v komunitách, kde se dá chodit pěšky – svůj čas rozděluji mezi Mexiko a Kalifornii – takže autem jezdím jen zřídka a je snadné každý den hodně chodit pěšky.

Snížení stresu

Zatímco můj otec utrpěl v životě značnou ztrátu – přežil nejen mou matku a své dvě následné manželky, ale také dvě ze svých pěti dětí – byl extrémně odolný. Poté se oženil, což pro mě nebylo vždy snadné, ale nyní si uvědomuji, že mu to pomohlo vyhnout se osamělosti, o které generální poradce chirurga říká, že se cítí osaměle. Smrtící jako kouření .

Pokud jde o mě, řekl jsem před pár lety kamarádovi: „Vánocemi se nestresuji.“ Postupně se tento postoj přelil do zbytku mého života. Není to samozřejmě vždy tak jednoduché. Samozřejmě někdy zažívám stresující události, ale naučil jsem se je zmírnit chůzí nebo jiným cvičením, povídáním s přítelem, psaním deníku a meditací.

Máte smysl pro účel

Století vědí Proč se chtějí ráno probudit? já Můj otec se nikdy neptal, jaký je jeho účel, ale byl velmi zapojen do života. Po 11. září se například připojil k mezináboženské skupině složené z křesťanů, židů a muslimů a poté se v rámci mírové delegace vydal na Blízký východ. Když mu bylo 80 let, přihlásil se jako dobrovolník do stavby domů v Hondurasu.

Miluji spojení s lidmi, učení a tvoření. Píšu, vařím a maluji. Během části roku, kdy žijeme v Mexiku, mluvím také španělsky a trávím spoustu času dobrovolnictvím.

Udržujte silné vztahy s rodinou a přáteli

Můj otec žil v Pensylvánii. Přestože žádné z jeho dětí nežilo ve stejném státě, často jsme ho navštěvovali a často s ním komunikovali po telefonu.

Po 30 let se každý měsíc scházel se skupinou přátel a všichni si povídali o svých životech a uvažovali o aktuálních problémech nebo o knize, kterou četli.

Nebydlím ani v blízkosti svých rodinných příslušníků, ale jsem s nimi v pravidelném kontaktu. I když mám přátele v obou komunitách, ve kterých žijeme, také pravidelně „hledám“ nové přátele, protože jsem viděl, že blízké vztahy mohou nečekaně skončit přestěhováním, nesmiřitelnými rozdíly nebo smrtí.

Rozvíjejte smysl pro spiritualitu

Na rozdíl od většiny stoletých lidí můj otec neměl silnou víru. Nejsem ani tradiční věřící, ale chovám se, jako bych byl. Říkáme tomu placebo efekt. Píšu poznámky Bohu a žádám o pomoc, když se trápím, a nějak to funguje.

Samozřejmě neexistují žádné záruky. Mnoho zdravých lidí umírá mladí. Nicméně není na škodu zlepšit své šance, zvlášť když mě tyto aktivity tak jako tak baví a zvyšují kvalitu mého života. co musím ztratit?