Proč Justin Trudeau čelí výzvám k veřejnému vyšetřování

před 4 hodinami

V posledních týdnech kanadská média zveřejnila na základě uniklých zpravodajských informací neustálý přísun zpráv o podrobných obviněních z čínského vměšování do nedávných federálních voleb v zemi v letech 2019 a 2021 – poslední západní země, která bije na poplach ohledně obav z cizích voleb. zmatek.

Nevěří se, že by toto úsilí změnilo výsledek obou všeobecných voleb, ale premiér Justin Trudeau je pod tlakem, aby zahájil celostátní veřejné vyšetřování obvinění, která narušila již tak složité diplomatické vztahy mezi oběma zeměmi.

Podle řady zpráv v Globe and Mail a Global News jsou zpravodajské zdroje znepokojeny tím, že Komunistická strana Číny zasáhla tím, že vyvíjela nátlak na své konzuláty v Kanadě, aby podpořily některé z kandidátů.

Konzervativní politici veřejně prohlásili, že si byli vědomi zásahu do závodu v roce 2021, který znepokojil úředníky, a věří, že je to stálo několik křesel – i když ne dost na to, aby změnili výsledek voleb, které Trudeauovi liberálové vyhráli o 41 křesel. .