Nově identifikovaný gen způsobující lupus poskytuje potenciální cíl pro lepší léčbu

Gabriella trpěla bolestivou artritidou a únavou, která nastartovala její imunitní systém v raném věku. Mladé španělské pacientce byl diagnostikován těžký případ lupusu, když jí bylo pouhých sedm let, s mírně zvýšeným krevním tlakem a netěsnou srdeční chlopní.

Nyní může Gabriellin genom odhalit důležitá vodítka k této smrtelné a nevyléčitelné nemoci, která postihuje téměř 5 milionů lidí na celém světě.

Příznaky se mezi pacienty a dokonce i uvnitř pacientů velmi liší, protože imunitní systém může začít útočit na kteroukoli část těla. To způsobuje lupus Výzva k diagnostice.

příznaky může zahrnovat různé stupně vyrážky, horečkaúnava, bolesti kloubů, chudokrevnost a problémy s ledvinami a dalšími orgány.

„Byla to obrovská výzva najít účinnou léčbu lupusu; současná léčba jsou většinou imunosupresiva, která působí tak, že potlačují imunitní systém, aby zmírnila příznaky,“ říká Imunoložka Carola Venussa, Australian National University.

Potlačení imunitního systému přichází se všemi druhy možností oslabující vedlejší účinky.

„Gabriella byla prezentována jako zajímavý případ kvůli její včasné diagnóze lupusu, což znamená, že pravděpodobně existuje větší genetický příspěvek k jejímu rozvoji lupusu,“ řekl imunolog Grant Brown z Australian National University (ANU). Sdělit Nový svět.

Brown a kolegové identifikovali dotyčný gen, TLR7, v Gabriellině chromozomu X, což může vysvětlit, proč tato nemoc postihuje ženy devětkrát častěji než muže.

„To znamená, že ženy s hyperaktivním genem TLR7 mohou mít dvě pracovní kopie, což by mohlo zdvojnásobit poškození,“ vysvětlit Vinuesa, zatímco muži mohou mít pouze jednu kopii tohoto genu na jednom X chromozomu.

Když se geny pokazí, často to znamená, že oni nebo věc, kterou symbolizují, selhali a oni už nemohou dosáhnout svého cíle. S trochou štěstí však může genetická mutace způsobit, že gen nebo jeho produkt začne místo toho dělat něco velmi dobrého nebo něco úplně nového. známý jako Boom získávání zaměstnáníto může opravdu vrhnout klíč do našich jemně vyladěných biologických obvodů.

Gen TLR7 kóduje protein, který by měl hledat virovou RNA – a detekuje ji vazbou na guanosin (ve specifickém složení nebo koncentraci) a poté povolat rytíře imunitních buněk, aby se s vetřelcem vypořádali.

Ale Gabriellina mutantní verze TLR7 získala schopnost být přecitlivělá na guanosin, takže se váže na mnohem menší stopy molekuly vázající RNA nebo molekuly v jiných konfiguracích než obvykle.

To vedlo přes buněčný signální okruh k akumulaci B buněk v imunitním systému; Tyto zrádné buňky pak zaútočily na Gabrielliny tkáně.

Aby se potvrdilo, že mutace genu TLR7 skutečně způsobuje lupus, tým geneticky upravil gen u myší, u kterých se vyvinuly symptomy podobné lupusu. Gabriella, nyní teenager, pojmenovala svůj nový model myši „Kika“.

Další testy na myších kika umožnily týmu porozumět chybnému obvodu vyvolání imunitních buněk.

„Tyto výsledky naznačují, že hypersenzitivní signalizace TLR7 umožňuje přežití B lymfocytů, které se vážou na vlastní antigen prostřednictvím povrchového receptoru B lymfocytů,“ Brown a jeho tým napsali ve svých novinách.

Předchozí studie na myších ukázaly, že duplikace TLR7 zvyšuje autoimunitu a jeho delece inhibuje nebo opravuje geny u myší s lupusem. Mutace v tomto genu však byly dosud detekovány pouze u dvou dalších pacientů s lupusem, což naznačuje, že různé části B-buněčného signalizačního okruhu, který iniciuje TLR7, mohou způsobit problémy u jiných lidí s lupusem.

„I když se může stát, že jen malý počet lidí s lupusem má varianty v samotném TLR7, víme, že mnoho pacientů má známky nadměrné aktivity v dráze TLR7,“ vysvětlit Nan Xin, spoluředitelka Čínského australského centra pro osobní imunitu. „Potvrzením kauzálního vztahu mezi genetickou mutací a onemocněním můžeme začít hledat účinnější léčbu.“

Výzkumníci spolupracují s farmaceutickými společnostmi, aby prozkoumali způsoby léčby, které se zaměřují na vadný gen a protein, který kóduje.

„Existují další systémová autoimunitní onemocnění, jako je revmatoidní artritida a dermatomyozitida, která patří do stejné velké rodiny jako lupus,“ říká Benátky. „TLR7 může také hrát roli v těchto podmínkách.“

„Doufám, že tento objev dá lidem s lupusem naději a dá jim pocit, že v této bitvě nejsou sami,“ říká Gabriella. „Doufáme, že výzkum bude pokračovat a skončí specifickou léčbou, která může být přínosem pro mnoho lupusových válečníků, kteří touto nemocí trpí.“

Tento výzkum byl publikován v temperamentní povaha.