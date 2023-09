Přidá Starfield DLSS a další funkce PC, které při spuštění chybí

Bethesda byla aktualizována Hvězdné pole S opravami chyb a slibnými novými funkcemi jsou na cestě. Vývojář říká, že připravované funkce zahrnují nativní podporu DLSS (Deep Learning Super Sampling), nabídku kalibrace HDR, posuvník zorného pole a další.

Dnešní aktualizace na Verze 1.7.29 Omezeno na opravy stability. Bethesda říká, že se konkrétně zaměřuje na závady Xbox Series X/S a přidává různá vylepšení výkonu, aby se snížily pády a zlepšily snímkové frekvence. Kromě toho bylo opraveno několik problémů, které mohly bránit hráčům v dokončení tří misí („Vše, co lze koupit za peníze“, „Do neznáma“ a „Shadows in Neon“). „Naší první prioritou je zajistit, aby byly vyřešeny všechny hlavní blokovací chyby nebo problémy se stabilitou, a přidat funkce kvality života, které mnozí požadovali,“ napsal vývojář v poznámkách k opravě.

Ale budoucnost Hvězdné pole Přídavky, které dnes Bethesda škádlila, pravděpodobně upoutají pozornost hráčů. Podpora DLSS na PC by byla vítaným doplňkem, protože tato technologie by mohla zvýšit rozlišení a zlepšit stabilitu pro uživatele karet NVIDIA. (Šéf her AMD Frank Azur to již učinil Návrh minulý měsíc, že ​​nic smluvně nebrání vývojářům přidat konkurenční nástroj pro upgrade NVIDIA.) Různé komunitní mody již mohou implementovat neoficiální podporu DLSS, ale hráči budou rádi, když budou vědět, že se blíží oficiální podpora.

Bethesda

Bethesda říká, že mezi další funkce ve vývoji patří ovládání jasu a kontrastu, nabídka kalibrace HDR, posuvník FOV a podpora ultraširokoúhlého obrazu 32:9 pro pohlcující průzkum. Dokonce se uvádí, že pracuje na tlačítku jíst pro jídla ve hře a může přidat lepší mapy. A konečně, Bethesda říká, že na začátku roku 2024 pracuje na přidání vestavěné podpory pro modifikace napříč platformami.

Vývojář zdůrazňuje, že „úzce spolupracuje“ s NVIDIA, AMD a Intel na podpoře ovladačů a této budoucnosti Hvězdné pole Všechny aktualizace budou zahrnovat vylepšení stability pro jednotlivá zařízení. Toto prohlášení lze považovat za reakci na to, co se nedávno stalo Technická zpráva z Digitální slévárna Říká, že hra byla „neúměrně slabým výkonem od NVIDIA a Intelu.“