Premiér Yansha se účastní zasedání výboru pro vyšetřování COVID-19

Předseda vlády se již dříve zúčastnil druhého řádného zasedání výboru, aby odpověděl na otázky předsedy a zástupců ohledně opatření přijatých vládou k omezení a omezení šíření nákazy koronavirem. Více informací o prvním vystoupení předsedy vlády na zasedání výboru je k dispozici na: https://www.gov.si/novice/2021-09-24-predsednik-vlade-janez-jansa-o-ukrepih-v- prvem-inside lékařství

Premiér Yansha se také zúčastnil čtvrtého řádného zasedání výboru, kde hovořil o činnosti expertní skupiny a opatřeních přijatých vládou k omezení a omezení šíření viru a poskytl podrobnosti o nákupu a dodávkách vakcín. v roce 2020. Více informací o druhém vystoupení předsedy vlády na zasedání výboru je k dispozici na odkazu: https://www.gov.si/novice/2021-11-11-predsednik-vlade-janez-jansa-na -seji-preiskovalne-komisije-v-drzavnem-zboru/

Premiér na dnešním zasedání poprvé odpovídal na otázky týkající se udělování odměn v době pandemie koronaviru. Řekl, že by rád slyšel o dalších případech nezasloužených bonusů, aby mohly být vyšetřeny. „Vláda samozřejmě nemá pravomoc rozhodovat o tom, jak budou prémie přiznány, vláda přijímá obecné nařízení, o prémiích konkrétně rozhodují šéfové institucí, kteří při zjištění nesrovnalostí také zasahují,“ uvedl. Premiér.

Na dotazy zastupitele k různým výrokům některých osobností veřejného života (včetně bývalého prezidenta republiky Milana Kochana) ohledně fašismu a fašistů uvedl, že označování lidí a věcí za fašisty nebylo způsobeno epidemií, ale mělo delší Dějiny. Připomněl, že když byl v červnu 1988 ve vězení, hlavní vyšetřovatel tajné vojenské policie komentoval 340 000 lidí, kteří se shromáždili na Kongresni trg, a řekl, že fašisté se shromáždili na náměstí v Lublani a že celý slovinský národ má jasno. Na této cestě by Jugoslávie nebyla nijak zvlášť horší, kdyby tito lidé byli zabiti nebo vyhlazeni. „Každý, kdo se staví proti diktatuře strany, se nazývá fašista a někteří lidé se takových zvyků v jednadvacátém století ještě nevzdali,“ řekl premiér Yansha.

A premiér pokračoval: „Pokud jde o vnější jevy, je přirozené, že opozice a koalice mají rozdílné názory.“ Je smutné, dodal, že trvání na odlišných názorech za každou cenu je v popředí, i když k tomu dojde. Je čas spojit se v boji proti epidemii.

„Zákon o přenosných nemocech, který byl přijat před 25 lety a který byl kdykoli bez námitek uplatňován, stanovil a nadále uvádí, že v případě, že infekční onemocnění ohrožuje naši populaci, přijímá vláda preventivní opatření. V mnoha případech, uvedl premiér v komentáři k zákonnosti přijatých opatření, zákon také zmocňuje ministra zdravotnictví k přijímání preventivních opatření. Právní základ pro opatření, jako je nošení roušek, je proto ve Slovinsku již 25 let .“ Epidemie, která nebyla vyhlášena národními úřady, ale Světovou zdravotnickou organizací, ukázala nejen zde, ale i v jiných částech světa, že právní základ musí být dokončen, a slovinská vláda tak učinila. tedy ve svých deseti antikoronavirových balíčcích. , který nejen zmírnil následky pandemie, ale doplňuje právní základ pro přijetí opatření,“ uvedl premiér. Předseda vlády zdůraznil, že „mohly být připraveny desítky nejjasnějších právních důvodů pro jednání a 2–3 % z nich byla napadena u Ústavního soudu“.

V odpovědi na otázky týkající se fungování slovinské národní laboratoře pro zdraví, životní prostředí a potraviny premiér uvedl, že jde o profesionální instituci odborníků, kteří „ve dne i v noci pracují na tom, aby mohli dělat všechny ty testy“. „Údaje, které poskytli, například množství viru v odpadních vodách ve slovinských oblastech, při mnoha příležitostech posloužily jako včasný návrh, jak by se virus mohl v budoucnu vyvíjet. A když jsem mluvil s kolegy z jiných evropských zemí, si uvědomil, že ačkoli Existence podobných laboratoří, kromě toho, že takové údaje neměly, neznám jediný případ, kdy by byla diagnóza Národní laboratoře pro zdraví, životní prostředí a potraviny prokázána chybně nebo kdy by jejich údaje byly nesprávné, řekl premiér, který práci režiséra označil nejen za profesionální, ale i příkladnou a obětavou, „protože to, co tu řešíme, není obyčejná snůška okolností a lidé tam jsou opravdu pracovití.“

K dopisu zaměstnance o provozu Národní laboratoře pro zdraví, životní prostředí a potraviny, který předložil vedoucí úřadu, předseda vlády uvedl, že je kategoricky odkázán na ministra zdravotnictví, který nepochybně nahlédl do obvinění vznesená v dopise. „Pokud jsou obvinění pravdivá, je pravděpodobné, že byla přijata opatření nebo jsem byl informován,“ řekl premiér.

Předseda vlády v odpovědi na dotaz na důvod nezohlednění názoru uvedeného odborníka položil otázku, zda by vláda měla zaujmout stanovisko na základě skutečností prezentovaných jedním odborníkem nebo na základě konsenzu všech odborníků působících v příslušné oblasti. pole. „Dovolte mi tedy metaforu: máme postupovat podle samostatného názoru soudce Ústavního soudu nebo podle názoru většiny soudců Ústavního soudu,“ zeptal se premiér. Dodal, že předseda výboru chtěl, aby vláda postupovala v souladu s prohlášením jednotlivce, který byl v konfliktu s šéfem instituce, nebo aby sledovala někoho s jiným názorem. Premiér vysvětlil, že „v případě názorových rozdílů je třeba si to vyjasnit s příslušnými lidmi a institucemi“.

Ohledně validace rychlých testů pan Gansha zdůraznil, že v současné době jsou na trhu stovky rychlých testů a všechny podléhají různým validačním procedurám. „Ve Slovinsku je denně testováno asi 100 000 lidí. Pokud budou problémy s těmito testy výrazné, nebude to fungovat. Problémy však nastaly na začátku epidemie, protože nebylo jasné, zda jsou testy spolehlivé. nebo ne. Komu věřit. Nebylo tomu tak jen ve Slovinsku, ale všude ve světě. Dnes to jde celkem hladce,“ řekl premiér. Poznamenal, že někteří odborníci byli od začátku proti rychlým testům, ale zkušenosti z jiných zemí pomohly odborníkům koordinovat jejich názory na tuto problematiku. „Nebyli jsme mezi prvními v Evropě, kteří zavedli rychlé testy, ale spíše mezi posledními, právě kvůli všem těmto obavám,“ připomíná premiér.

„Na každém zasedání Evropské rady se diskutuje o COVID-19 a státních opatřeních. Totéž platí pro testování. Jak jsem již řekl, zpočátku bylo vyjádřeno mnoho různých pochybností a praktik. Tyto diskuse vždy přicházely na jednání a pracovní jednání skupiny, ve kterých se diskutovalo o vládních akcích. Je možné, že bych navrhl, abychom vyzkoušeli vše, co již jiné země nabídly,“ pokračoval premiér. Zdůraznil také, že Slovensko na jeho osobní žádost podanou slovenskému premiérovi darovalo Slovinsku rychlé šeky. Premiér řekl: „Sám jsem tyto testy nikdy neviděl. Testy však nelze použít, dokud nebudou ověřeny a máme instituci, která to ověřuje. Pokud vím, žádné testy ze Slovenska jsme nenakupovali.“ “ , odmítl nařčení, že testy sám přivezl ze Slovenska a jejich ověřením pověřil Národní laboratoř pro zdraví, životní prostředí a potraviny. Premiér vysvětlil: „Česká republika nám poskytla ochranné pomůcky, rukavice a masky ve stejném množství, jaké do Číny poslal Šarecův kabinet, některé vybavení poskytlo i Maďarsko a Polsko,“ popsal také pomoc ostatních. země.

„Dopady epidemie se v různých zemích liší. Pokud jde o úmrtí na případ, jsme 12. v Evropské unii. Pokud vezmeme v úvahu pořadí této nešťastné statistiky, ukazuje přebytek úmrtí, že Slovinsko má stejné pořadí, pokud jde o To znamená, že jsme chráněni Stejné množství, v jakém jsme očkováni. Čím vyšší proočkovanost, tím méně hospitalizací a méně úmrtí na koronavirus, řekl pan Jansha. Dodal, že ve druhé vlně epidemie k nadprůměrným nadměrným úmrtím docházelo většinou v domovech seniorů, do kterých 15 let nezaznamenala žádnou investici, protože peníze dostaly nevládní organizace v Metelkově 6. Premiér vysvětlil, že „skutečnost, že domovy pro seniory nezaznamenaly investice na 15 let není politická záležitost a je třeba zdůraznit, že peníze byly dány na věci, které se neuskutečnily“.

Řekl také, že začátkem týdne telefonoval s dánským premiérem. „V Dánsku je počet případů na milion vyšší než ve Slovinsku, ale počet pacientů na jednotce intenzivní péče je mnohem nižší než ve Slovinsku, protože v Dánsku je očkována téměř celá dospělá populace. Proočkovanost dospělé populace ve Slovinsku je 70 %,“ řekl předseda vlády, což vysvětluje vysoký počet případů a hospitalizací.“ Zdůraznil, že Slovinsko nezajišťuje povinné očkování a že odpovědnost za očkování nese každý jednotlivec.

„Na začátku zavádění vakcíny bylo těžké sehnat vakcíny všude, ve Slovinsku, Spojených státech nebo Lucembursku. S ohledem na Evropskou unii jsme byli schopni dosáhnout úrovně produkce předávkování očkováním zhruba na hranici ve stejnou dobu je vakcíny dostatek.“ Dodal, že ani on, ani vláda nevzbudili nedůvěru ke zdravotníkům.

Premiér Yanez Yancha zdůraznil, že „můj soud je subjektivní o těch, kteří uspěli, a těch, kteří selhali v boji s epidemií, a totéž platí o poslancích. Objektivní úsudek je vydáván pouze na základě mezinárodních údajů a srovnání.“ Poznamenal, že Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj nedávno porovnávala, jak vlády v jednotlivých zemích zvládají krizi, a v boji s epidemií se Slovinsko umístilo na druhém místě za Dánskem. „Ekonomika je při boji s epidemií velmi důležitá. Například rychlý test je obrovské náklady, které je třeba pokrýt. Pokud ekonomika nefunguje a je utlumena epidemií, udusí se i vše ostatní, sociální věci a bude také utlumen normální život,“ zdůraznil premiér, že když neutrální mezinárodní instituce přezkoumala a vypočítala Different data, Slovinsko se umístilo na druhém místě, pokud jde o boj s epidemií. Odkázal také na údaje, které ukazují, že loňský slovinský deficit byl o 1,6 procentního bodu nižší, než se očekávalo. Premiér Janez Canca na závěr řekl: „Půjčili jsme si o miliardu méně, než je povoleno, a naše výsledky byly také mnohem lepší, než se očekávalo. Všechna tato objektivní čísla dokazují, jak úspěšná je země v boji s epidemií.“