Happy Goalie Camp se koná v Lyiv na Ukrajině

29. července proběhl v ukrajinském Ljivu pro brankáře Happy Goalie kemp. Happy Goalie Camp je mezinárodní projekt na pomoc s rozvojem brankářů v různých částech světa. Kemp vedl profesionální český brankář, Jan Eckhard, který hrál několik let ve švédské nejvyšší lize, SSL a ve Švýcarsku. Dříve byl také součástí českého týmu do 19 let. Po boku Jana trénoval během kempu jako brankář ukrajinské reprezentace Oleksandr Semenyuk.

Letošní kemp se konal v Livu na Ukrajině a jeho hlavním cílem bylo pomoci mladým ukrajinským brankářům a dát jim příležitost poprvé se učit od špičkového brankáře. Kempu se zúčastnilo 7 brankářů z ukrajinského Melitopolu, Novojavorevsku, Dněpru a Lvova.

Den se skládá ze 4 tréninků po 75 minutách, během kterých se probíraly a procvičovaly detaily brankářského rozcvičení, techniky přesunu, reakčních cvičení a dynamiky pohybů. A po celý kemp probíhaly i soutěže mezi brankáři, sbíraly se body a na závěr byly dárky: míče, trička, lahve atd. Nejlépe přijaté zelené brankářské přilby!

Na závěr účastníci předali tričko Jean a vlajku Ukrajiny, ve které zanechali pamětní autogramy.

„Tento kemp je pro naše brankáře velmi dobrou příležitostí získat podporu a motivaci se posouvat a zlepšovat. Také návštěva Jana Eckharda na Ukrajině navzdory válečné situaci poskytuje morální podporu všem hráčům na Ukrajině u nás i v zahraničí.To byla slova Elek Volodar Který spolu s místním klubem Lemberg pomáhal organizovat tento kemp na Ukrajině. „Vyjadřujeme vděčnost zábavnímu komplexu Emily Resort, na jehož území se nachází moderní sportovní hala. Osobně Olegu Shakurovi za pomoc s vedením tábora. “ pokračoval Ike.

Pořadatelé tábora:

Elek Volodar Globe Club Lemberg.

Kemp se konal za podpory Ukrajinské fotbalové federace a také jednoho z nejzkušenějších brankářů na Ukrajině Oleksandr Semenyuk .