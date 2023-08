Překvapivé daně jsou nebezpečnou formou politického vměšování

Autor je Zakládající partner Veritum Partners

Jsou banky investovatelné? Byla to častá otázka, která se pokládala na vrcholu světové finanční krize před 15 lety. V té době bylo hlavním problémem úplné zhroucení důvěry v to, jak oceňují svůj majetek. Dnes se podobná otázka objevuje znovu, ale tentokrát kvůli politickému vměšování do sektoru.

Loni španělská a česká vláda uvalily na banky „neočekávané“ daně, ačkoli žádné neočekávané daně nebyly. Britská vláda vážně zvažovala takový krok před podzimním rozpočtem. Minulý měsíc pohrozil Financial Conduct Authority, britský spotřebitelský hlídač, že zasáhne banky, které dostatečně nezvyšují sazby svých úspor. A tento týden italská vláda odhalila překvapivé zvýšení daní (ačkoli ministerstvo financí od té doby oznámilo omezení daně ve snaze uklidnit nervozitu na trhu).

Tento politický zásah do tohoto sektoru je nebezpečný a přichází v době, kdy ekonomiky flirtují s recesí. Vlády musí postupovat velmi opatrně, částečně proto, že jejich kroky zjevně odstraší bankovní investory – a tím zvýší náklady kapitálu – a částečně proto, že oslabení bank není chytrá věc, když se od stejných bank požaduje, aby zachovaly volné toky úvěr za období deflace.

Nebezpečné jsou konkrétně neočekávané daně. Existuje mnoho argumentů proti takové dani, snad nejzřetelnější je, že pro většinové banky neexistují žádné neočekávané daně. Zatímco poslední reportovací sezóna byla plná titulků evropských bank hlásících „desetileté vysoké“ zisky, fundamentální finanční analýza ukazuje poněkud jiný příběh. Návratnost dividendových akcií zůstává neinspirativní – v průměru 10 až 13 procent – ​​pro mnoho mediálních bank a zaměřovačů politiků. To sotva pokryje náklady na vlastní kapitál, výnos, který investoři požadují.

Navíc může přijít recese a když recese způsobí pokles bankovních zisků, protože úvěry nesplácejí a rostou ztráty. Probíhá debata – debata je vždy – o tom, zda by se tentokrát mohly banky lépe vypořádat s poklesem. Zdaleka nejpravděpodobnějším scénářem je ale vyšší zranitelnost a nižší výdělky. Z relativně skromných počátečních úrovní tedy ziskovost pravděpodobně klesne. To je důvod, proč ceny akcií evropských bank od března klesly téměř o 10 procent, přestože se těší „nečekanému poklesu“.

Ale možná nejsilnějším argumentem proti neočekávané dani je to, že regulátoři a politici ve skutečnosti proti takovému kroku v nedávné minulosti brojili, i když z jiné perspektivy. V březnu 2020, na začátku pandemie, bankovní regulátoři v celé Evropě, povzbuzováni politiky, donutili banky pozastavit výplatu dividend. Jejich argument byl zjevně jednoduchý a přesvědčivý. Pokud si banky podrží větší část svých příjmů, budou mít lepší pozici, aby se vypořádaly s další recesí, což jim umožní více půjčovat reálné ekonomice a mít více kapitálu, aby se dozvěděly o ztrátách z úvěrů.

V létě 2021 Evropská centrální banka při přezkumu zákazu dividend skutečně řekla: „[Our] Analýzy ukazují, že dividendová politika ECB byla účinná: banky, které změnily dividendové plány, zvýšily rezervy. . . a úvěry v reálné ekonomice. . . Pro banky, které ponechaly své distribuční plány beze změny.

Nyní se zdá, že tato lekce byla zapomenuta. V roce 2020 hrozí oslabení kapitálové základny bank právě vyplácením dividend, což bude mít důsledky pro širší ekonomiku. Neočekávaná daň se však dnes – stejně jako prořídnutí kapitálu pro tytéž banky – zdá jako dobrý nápad.

Podniky a občané mají právo očekávat, že tvorba politik bude založena na faktech a důkazech, nikoli na veřejném humbuku nebo mediálním šílenství. Dospělí politici by měli překonat veřejné požadavky na nečekanou daň bankám a místo toho udělat správnou věc. Jinak, bohužel a ironicky, jejich činy riskují, že zhorší nadcházející recesi.