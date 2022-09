Vědci si mysleli, že bakterie jsou neškodné – mýlili se

Mezinárodní studie vedená singapurskými vědci zjistila, že bakterie, které se dříve považovaly za neškodné, mohou zhoršit existující plicní onemocnění.

Objevil to tým mezinárodních vědců Neisseria – rod bakterií, které žijí v lidském těle – nejsou tak škodlivé, jak se dříve myslelo. Ve skutečnosti může způsobit infekce u pacientů s bronchiektáziemi, astmatem a chronickou obstrukční plicní nemocí (CHOPN).

V historické studii, publikované 14. září 2022, v hostitelská buňka a mikrob, Tým o tom ukázal přesvědčivé důkazy Neisseria Tento druh může způsobit onemocnění plic a je spojen s exacerbací bronchiektázie (typ plicního onemocnění) u pacientů. Vědce vedla technologická univerzita Nanyang v Singapuru (NTU Singapur).

Bronchiektázie je dlouhodobý stav, při kterém se až u 50 procent singapurských pacientů z neznámých důvodů abnormálně zvětší dýchací cesty plic. Onemocnění je čtyřikrát častější u Asiatů než u jeho západních protějšků a může se objevit i po zotavení z tuberkulózy.[1] V Singapuru popsal výzkum v nemocnici Tan Tock Seng Hospital v roce 2017 v nemocnici 420 pacientů s bronchiektáziemi.[2] Incidence je 10,6 na 100 000 a výrazně se zvyšuje s věkem.

Přes jeho prevalenci mezi staršími lidmi neexistuje ve většině případů bronchiektázie jasná příčina a stav má tendenci se objevit spontánně a bez varování.[3]

Mezinárodní tým, který zahrnuje výzkumníky a nemocnice v Singapuru, Malajsii, Číně, Austrálii a Spojeném království, chce odhalit záhadu, proč se bronchiektázie zhoršuje mnohem rychleji u starších asijských pacientů. (Vidíme Připojený ) Pod vedením docenta LKCMedicine Sanjaye Chutermala, univerzitního katedry molekulární medicíny, údaje o onemocněních a infekcích od 225 pacientů s bronchiektáziemi asijského původu (Singapur a Malajsie) odpovídaly pacientům s bronchiektáziemi v Evropě.

Neisseria: Koneckonců není škodlivý

Zatímco Neisseria Je známo, že tento druh způsobuje meningitidu a kapavku a není známo, že by infikoval plíce. Díky podrobné identifikaci a pečlivé charakterizaci to výzkumný tým zjistil Neisseria Mikrobiom asijských pacientů s exacerbacemi bronchiektázie byl kontrolován.

Konkrétně pacienti s bronchiektáziemi převažují v množstvích z podskupiny Neisseria Volání Neisseria subflava (N. subflava), trpí závažnějším onemocněním a častými infekcemi (exacerbacemi) ve srovnání s pacienty s bronchiektáziemi bez tak vysokého množství Neisseria.

Po dalším zkoumání pomocí experimentálních buněčných a zvířecích modelů to výzkumný tým potvrdil N. subflava Způsobuje narušení buněk, což vede k zánětu a imunitní dysfunkci u pacientů s bronchiektáziemi s těmito bakteriemi.

Před tímto objevem nebyla Neisseria považována za příčinu plicní infekce nebo závažného onemocnění u pacientů s bronchiektáziemi.

Vedoucí výzkumný pracovník profesor Chottermal z LKCMedicine řekl: „Naše zjištění poprvé prokazují, že horší klinické výsledky, jako je závažnost onemocnění, špatná funkce plic a vyšší četnost opakovaných infekcí u pacientů s bronchiektáziemi úzce souvisí s Neisseria neisseria a. Toto zjištění Zvláště důležité pro asijské pacienty.“

„Tento objev je důležitý, protože by mohl změnit způsob, jakým touto bakterií léčíme pacienty s bronchiektáziemi. Lékaři nyní budou muset zvážit Neisserii jako možného „viníka“ u pacientů, kteří se navzdory léčbě zhoršují, a provést testy, aby identifikovali ty, kteří mohou toto přenášet. „Doufáme, že včasná identifikace personalizované léčby a následně lepší uspokojivé výsledky pro asijské pacienty s touto devastující chorobou,“ řekl profesor Chuttermal, který je také asistentem děkana (fakultní záležitosti) na LKCMedicine.

Tato studie odráží úsilí NTU v rámci NTU2025, pětiletého strategického plánu univerzity, který řeší hlavní výzvy lidstva, jako je lidské zdraví. Studie byla provedena mezinárodními výzkumníky z různých oborů a také zdůrazňuje sílu NTU a její zaměření na interdisciplinární výzkum.

Širší význam Neisserie

Kromě spojení Neisserie a akutní bronchiektázie výzkumný tým pod vedením NTU také objevil stejné bakterie v jiných, častějších chronických respiračních stavech, jako je těžké astma a chronická obstrukční plicní nemoc (COPD) – stav, který způsobuje proudění vzduchu a obstrukci dýchání. Související problémy.

Pomocí sekvenačních technik nové generace se tým také snažil ověřit zdroj této bakterie a odebrat vzorky z domácností pacientů s bronchiektáziemi, kteří měli velké množství Neisseria v jejich plicích. Vědci zjistili přítomnost bakterií v domácím prostředí, což naznačuje, že vnitřní obytný prostor a možná tropické klima by mohlo upřednostňovat přítomnost těchto bakterií v asijském prostředí.

Co je Neisseria?

The Neisseria Druhy bakterií byly běžně identifikovány jako příčina pohlavně přenosných chorob, jako je kapavka, ale také vážná meningitida – infekce tekutiny a membrán obklopujících mozek a míchu. Jeho podtypy N. subflavaJe však známo, že je přítomen v ústní sliznici, krku a horních cestách dýchacích u lidí dříve bez jakékoli známé souvislosti s plicními infekcemi.

Tato rodina bakterií byla dlouho považována za neškodnou pro člověka a infekce, která ji způsobuje, nebyla popsána – až dosud.

Spoluautor, profesor Wang De Yun z oddělení otolaryngologie na Yong Lo Lin School of Medicine, National University of Singapore, řekl: „Je povzbudivé vidět, že jsme dosáhli pokroku v identifikaci druhů Neisseria jako příčiny exacerbací bronchiektázie. , potenciální viník, který nebyl původně považován za hrozbu. Přichází to jako silná připomínka toho, že bychom se neměli příliš uspokojovat, pokud jde o provádění výzkumu, a být aktivnější při zkoumání různých možností, kde každá zdánlivě nevinná složka může představovat hrozbu. pro naše tělo a naše zdraví obecně.“

Spoluautor Andrew Tan, docent metabolických poruch z LKCMedicine, řekl: „Přístup zpětného překladu přijatý v této práci byl pro náš úspěch kritický. Počínaje ‚u lůžka‘, kde jsme studovali zkušenosti pacientů v reálném světě, a poté zpětně k odhalení biologického procesu bakterií. Díky četným specializacím přírody ke studiu byl tým schopen komunikovat se členy různých výzkumných oborů, poskytovat příjemný zážitek a zároveň získávat jedinečné poznatky o nemoci.“

Vědci se nyní těší na další studie a klinické testy Neisseria Eradikace mikrobiomu nově spuštěným centrem LKCM pro medicínu mikrobiomů, které se snaží posoudit přínosy cílení a léčby Neisseria Užívání antibiotik při prvním objevu v naději, že to povede k lepším klinickým výsledkům u pacientů s chronickými respiračními onemocněními.

Reference: „Neisseria Druhy jako patogeny při bronchiektázii“ od Liang Li, Michel McAujain, Tengvi Shu, Tavlin Kaur Jaji, Louisa Lee Chan, Jing Kuo, Lan Wei, Shumin Liao, Hong Sheng Cheng, Holly R. Kerr, Alison J. Decker, Kai Sin Tan , Wang De Yeon, Mariko Siwe Koh, Thon Hau Aung, Albert Yek Ho Lim, John A. Abishgandin, Tic Bon Lu, Teddy Maharani Hassan, Xiang Long, Peter AP Wark, Brian Oliver, Daniela I. Drutz Moses a Stefan Schuster, Nguan Son Tan, Mingliang Fang, James D. Chalmers a Sanjay H. Chutermal, 14. září 2022 K dispozici zde. hostitelská buňka a mikrob.

DOI: 10.1016 / j.chom.2022.08.005

