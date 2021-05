Neobvyklí dinosauři, kteří loví ve tmě

Malý pouštní dinosaurus Shuvuuia měl neobvyklé vidění a sova připomínající noční život mongolské pouště.

V současnosti žije téměř 10 000 druhů ptáků téměř na každém stanovišti na Zemi, ale jen málo z nich má úpravy, které jim umožňují lovit aktivní kořist v temné noci. Vědci se dlouho zajímali, zda mají teropodní dinosauři – skupina, která dala vzniknout moderním ptákům – podobné senzorické adaptace.

Nová studie vedená vědcem University of the Witwatersrand, profesorem Jonahem Schoenierem, zkoumala, jak jsou schopnosti vidění a sluchu ve srovnání s dinosaury a ptáky. Mezinárodní tým vědců pomocí tomografie a podrobných měření shromáždil informace o relativní velikosti očí a vnitřních uší téměř 100 živých ptáků a vyhynulých druhů dinosaurů.

K měření sluchu tým měřil délku laginy, orgánu, který zpracovává příchozí zvukové informace (u savců se tomu říká kochlea). Sova pálená, která dokáže lovit v úplné tmě pouze pomocí sluchadla, má relativně nejdelší jezero ze všech ptáků.

Pro posouzení vidění se tým podíval na skléru, což je řada kostí obklopujících zornici, pro každý druh. Stejně jako hledáček, čím větší je zornice, tím více světla vstoupí, což umožňuje lepší vidění v noci. Vědci mohou měřením průměru prstence zjistit, kolik světla může oko nashromáždit.

Tým zjistil, že mnoho masožravých teropodů jako Tyrannosaurus a Dromaeosaurus zlepšilo denní vidění a lepší než průměrný sluch, který jim pravděpodobně pomůže lovit. Malý teropod zvaný Shuvuuia, který byl součástí skupiny známé jako Alvarezsaurs, však měl neobvyklý sluch a noční vidění. Extrémně velké jezero tohoto druhu zhruba odpovídá relativní velikosti aktuální sovy pálené, což naznačuje, že Shuvuuia mohli lovit v úplné tmě.

Velké jezero Shuvuuia bylo překvapivým objevem Dr. Jamese Ninana, prvního spoluautora studie a bývalého postdoctorálního Schwinera na Wits. “Když jsem digitálně rekonstruoval lebku Shuvuuia, nemohl jsem uvěřit velikosti laginy … Zavolal jsem profesorovi Chwenerovi, aby se podíval. Oba jsme si mysleli, že by to mohlo být špatně, a tak jsem ošetřil druhé ucho – až potom jsme uvědomte si, jaký úžasný nález v našich rukou! “Nemohl jsem uvěřit tomu, co jsem viděl, když jsem se tam dostal – uši dinosaurů neměly vypadat takto!

Oči Shuvuuia byly také pozoruhodné, protože doposud měli několik relativně větších žáků, které byly měřeny u ptáků nebo dinosaurů, což naznačuje, že je pravděpodobné, že v noci dobře uvidí.

Shuvuuia byl malý dinosaurus o velikosti kuřete, který žil v pouštích dnešního Mongolska. Kostra Shuvuuia patří mezi nejneobvyklejší z dinosaurů – má křehkou ptačí lebku, silné vzpírací paže s jedním drápem v každé ruce a dlouhé nohy podobné silnici. Tato podivná kombinace funkcí zmátla vědce od jejího objevu v 90. letech. S novými údaji o smyslech Shuvuuia vědecký tým předpokládá, že Shuvuia, stejně jako mnoho pouštních zvířat, by v noci hledal potravu pomocí svého sluchu a zraku k hledání kořisti, jako jsou drobní savci a hmyz, a pomocí svých dlouhých nohou se snažil tuto kořist urychlit rychle. „A pomocí svých mocných předních končetin vybíral kořist z nor nebo stromových rostlin.

„Noční aktivita, schopnost kopat a dlouhé zadní končetiny – to vše jsou rysy zvířat, která dnes žijí v pouštích, ale je překvapivé, když je vidíme všechny kombinované do jednoho druhu dinosaura, který žil před více než 65 miliony let,“ uvedl Choyner.

Odkaz: „Evoluce způsobů vidění a sluchu u dinosaurů z teropodů“ Autor: Jonah N. Choyner, James M. Ninan, Lars Schmitz a David P. Ford, Kimberly EJ Chappelle, Amy M Balanov, Justin S. Cipla, Justin A. Georgi, Stig A. Walsh, Mark A. Norell, Xing Xu, James M. Clark a Roger BJ Benson, 7. května 2021 Věda.

DOI: 10.1126 / science.abe7941