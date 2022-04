Who Hearts can draw in Europe, Neil Lennon factor, počet her a množství nabízených peněz

Mají jistotu, že se v příští sezóně dostanou do finále skotského poháru vítězstvím 2:1 nad evropským fotbalovým týmem Hibs ve skupinové fázi v Tynecastle Park. Za prvé, Hearts čeká v srpnu play-off Evropské ligy, které rozhodne, zda budou hrát ve skupinové fázi této soutěže, nebo padákem do Konferenční ligy Evropské ligy.

Vítězové poháru z některých velkých zemí se také zúčastní kola play off, někteří již potvrzeni. Nizozemští giganti PSV Eindhoven zaujali své místo a věci stále pokračují poté, co porazili Ajax v nedělním finále, ale mohou se kvalifikovat do Ligy mistrů tím, že budou stát v domácí lize.