Podle dvou dalších zákonodárců Republikánské sněmovny existuje až 40 „ne“ hlasů republikánské strany pro zákon o výdajích na farmy. Většina zákonodárců a poradců se však domnívá, že toto číslo se blíží 20.

Mnoho odpůrců venkovských republikánů je naštvaných kvůli prudkým škrtům ve výdajích na klíčové zemědělské programy. Asi 10 opozičních zákonodárců Republikánské strany je naštvaných kvůli zahrnutí kontroverzního zákazu Republikánské strany na potratové pilulky doručované poštou, o kterém se domnívají, že bude přijat minulý týden, aby si zajistil svou podporu, podle dalšího zákonodárce Republikánské strany a poradce Republikánské strany.

Mnoho republikánů ze sněmovny očekávalo Rep. Nancy Maysová (R.S.C.) Navrhnout pozměňovací návrh, který odstraní kontroverzní zákaz Republikánské strany týkající se potratových pilulek na doručování poštou ze zákona o výdajích na farmu.

Ale podle tří republikánských zákonodárců ve Sněmovně reprezentantů vůdci Republikánské strany tento krok zablokovali.

„Stýkám se se členy a mám spoustu rozhovorů, spoustu politických problémů,“ řekl poslanec. Eliška Štefániková (RN.Y.), která předsedá Republikové konferenci Sněmovny reprezentantů, na otázku, zda měla nějakou roli v blokování potratové novely.

„Pokračujeme v práci na legislativním procesu,“ řekla.

Na otázku, zda se někteří zákonodárci cítí zrazeni krokem k zablokování potratové novely, Štefánik odpověděl: „Komentáře jsem neviděl. Nebudu se k tomu vyjadřovat.“

Navzdory možnosti opuštění zákona o výdajích na farmu nedošlo k žádným změnám v časové ose a vůdci GOP plánují hlasovat o všech čtyřech účtech výdajů ve čtvrtek večer, podle vedoucího poradce GOP.

Pokud však neprohodí tucet hlasů, návrh zákona propadne při hlasování. To by vůdcům Republikánské strany umožnilo ukázat, že vyčerpali všechny možnosti financování vlády, což by zvýšilo naléhavost přijmout dočasné opatření před uzavřením 1. října.