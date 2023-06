Předpokládaná sestava, zprávy o zranění, přímý souboj, televizní přenos

Hammers se ve středu večer v pražské Fortuna Areně utkají ve finále European Conference League s italským týmem La Viola.

Sezóna West Hamu končí ve středu večer, kdy se ve finále European Conference League utká s Fiorentinou. Ve srovnání s finalisty v Itálii však budou považováni za úspěšné, pokud zvednou druhý ročník Evropské konferenční ligy UEFA.

Pro Davida Moyese závisí jistota manažerského kralování na londýnském stadionu také na tom, zda dokáže zvednout svůj první velký evropský titul, v Praze. Z Velké Británie se objevily zprávy, že se správní rada po neuspokojivé ligové sezóně, ve které skončil West Ham ve spodní polovině Premier League na 14. místě, může poohlédnout po náhradách, jako jsou Graham Potter a Brendan Rodgers, a utratili téměř 160 milionů liber v léto..

Skot však bude mít šanci zbavit se všech těchto fám, pokud dokáže pomoci svému týmu vyhrát evropskou trofej po jejich posledním vítězství v Poháru vítězů evropských pohárů v roce 1965. Hammers zvládli zranění a nejistotu svých nejlepší hráči, kteří odešli v létě, a dali dohromady tým, aby dorazili do předposlední fáze, zatímco ve vyřazovací fázi porazili AEK, Gent a AZ Alkmaar.

Fiorentina ve své druhé sezóně pod vedením trenéra Vincenza Italiana byla relativně úspěšná, díky návratu Violy na evropskou scénu po pětileté absenci, když porazila Juventus poslední den v posledním zápase sezóny, v roce 2021. -22.

Letos však skončili osmí v první divizi a v příští sezóně se nemohli kvalifikovat do evropské soutěže, pokud nakonec ve finále neporazí West Ham. Obrovský úspěch Vincenza Italiaa spočívá v tom, že ve své druhé sezóně dovedl La Violu do evropského finále. Dusan Vlahović sice v létě prohrál s Juventusem, ale náhradu našel v Brazilci Arthuru Cabralovi, nejlepším střelci letošní Conference League.

Jeho nejlépe skórující tým Fiorentina má nejlepšího střelce a tvůrce hry a vstřelil 2,6 gólu na zápas (první). Fiorentina si také vytvořila největší velké šance a také promarnila, s 32 a 25, na cestě do finále letos. Podobně jako angličtí soupeři ve finále chtějí vyhrát svůj první evropský pohár desetiletí po svém posledním vítězství v Evropském poháru vítězů pohárů 1960–61. Na cestě do letošního finále Fiorentina porazila Sivasspor, Lech Poznaň a Basilej a stala se tak druhým italským týmem, který se letos dostal do velkého evropského finále vedle Interu Milán.

Začínající:

Středa, 7. června 2023, 19:00 (GMT)

Čtvrtek 8. června 2023 ve 12:30 (IST)

Forma Fiorentina (všechny soutěže): WWLDW

Forma West Ham (všechny soutěže): LWWLW

hráči ke sledování

West Ham: Declan Rice

Kapitán reprezentace Anglie a West Hamu může hrát svůj poslední zápas s Hammers. Patří mezi nejžhavější vyhlídky záložníka na evropském přestupovém trhu s Bayernem Mnichov a favority Arsenalu, kteří ho podepíší, za odhadovanou cenu 100 milionů eur. Byl snadno nejlepším skórujícím a asistujícím hráčem West Hamu v letošní kampani UECL.

Ve finále bude mezi nejlepšími hráči a očekává se, že po 90 minutách zvedne trofej, pokud předvede svůj potenciál s West Hamem. V hlavním střetu bude také známkování nejlepšího střelce Arthura Cabrala, omezování jeho pohybu a hrozba v pokutovém území, což znamená skvělý zápas.

Fiorentina: Arthur Cabral

Brazilec je nejlepším střelcem v konferenční lize UEFA a patří také mezi první (druhé) gólové přispěvatele, aniž by někomu asistoval u sedmi gólů. Jeho vliv byl letos hlavně v pohárové soutěži, protože jeho minuty v Serii A byly letos omezeny, aby byl aktivní a fit. Ve 28 ligových zápasech vstřelil 8 gólů, většina z nich se objevila na lavičce, ale také pomohl svému týmu dostat se do finále Coppa Italia. Hlavní hráč, na kterého je třeba dávat pozor.

Porovnejte fakta

V obou týmech jsou čeští zástupci a všichni tři se vrátili na domácí hřiště jako bývalí hráči Slavie Praha – Antonín Barák z Fiorentiny (2016-2017) a dvojice West Ham Tomáš Soček (2015-20) a Vladimír Koval (2018-20) .

Jde o první setkání West Hamu a Fiorentiny na turnajích UEFA.

Útočník Fiorentiny Arthur Cabral je nejlepším střelcem turnaje

Zranění a zprávy týmu

Fiorentia má mírné obavy s útočníkem Gonzalezem a záložníkem Castrovillim, kteří se oba vrátili do problémů po výhře 3:1 nad Sassuolem. Oba se však musí včas zotavit do finálového zápasu. Jedinou potvrzenou neúčastí bude brankář Sirigu (šlacha).

West Ham má ve svých řadách všechny kromě svého italského útočníka Scamacca (koleno), který nebyl dostatečně fit, aby se ve finále utkal se svou zemí.

z očí do očí

Celkový počet zápasů – 0

Basilej vyhrává – 0

Fiorentina vítězí – 0

Remíza – 0

projektovaný seznam

Očekávaná sestava Fiorentiny (4-2-3-1):

Terraciano (GK); Dodo, Martinez, Ranieri, Biraghi; Amrabat, Mandragora; Ikoni, Bonaventura, Gonzalez; Cabral

Očekávaná sestava West Hamu (4-2-3-1):

Areola (brankář); Kehrer, Zuma, Agord, Cresswell; Rýže Souček Bouin, Paquita, Benrahma; Antonio

Související zprávy | Článek pokračuje níže

Předpovědi zápasů Fiorentina vs West Ham

Oba týmy jsou proti sobě dobře sehrané, s podobným mixem hráčů jak fyzických, tak technických kvalit. Nicméně nedávné zkušenosti West Hamu z loňské Evropské ligy, kde v semifinále Evropské ligy prohrál okrajově s Frankfurtem, ho letos velmi rozhodily. Vypadá to, že budou zvednout stříbro pod vedením svého trenéra, který postupně stavěl svůj tým až do finále Evropského poháru a nakonec musí překročit hranici.

předpověď: West Ham 0:1 Fiorentina

přenos

Indie Sportovní síť Sony. Sony Leaf

Spojené království – BT Sport a BT Sports App

my – CBS, Univision, TUDN

Nigérie Vysílání je zakázáno

Pro další aktualizace sledujte Khel Now FacebookA CvrlikáníA Instagram A připojte se k naší komunitě kabel.