Jak česká teenagerka Linda Nosková šokuje Ika Svidka na Australian Open 2024 | Novinky z tenisu

V pátek, po vítězství 6:0, 6:0 nad Lesiou Tsurenko za pouhých 52 minut, mluvila Aryna Sabalenka o tom, že jedním z jejích cílů pro rok 2024 bude podávat více bagelů.

Polka Ika Swiadek opouští arénu po prohře ve třetím kole s Češkou Lindou Noskovou (REUTERS).

„Loni vyhrála Iga hodně setů 6:0 a to byl jeden z jejích cílů, jak se přiblížit,“ vysvětlila Sabalenka, obhájkyně titulu mezi ženami, a připsala si světovou jedničku Igu Svitek jako inspiraci pro svou dominantní formu.

O den později však Svidkovy dny podávání bagelů na letošním Australian Open náhle skončily, protože světová 50. Linda Nosková, hrající svůj první grandslamový turnaj Down Under, přinesla domů třetí rozrušení na věky. 6, 6-3, 6-4.

Switekovou porážkou vstoupí do třetího kola losování žen pouze 12 nasazených hráček, což je nejméně na všech grandslamech od zavedení 32 nasazených hráček v roce 2001.

Pokud jste to neviděli, nebojte se. Protože bys určitě nebyl sám. Sviatek táhl do září loňského roku sérii 17 vítězných zápasů. Jeho bilance proti hráčům mladším než on je 28-1 – zatím jediným posunem je vítězství Koko Goff v semifinále Cincinnati v loňském roce. V posledních 14 majorech jednou proklouzl přes čtvrté kolo.

Nebylo tu žádné znamení a už vůbec nic poté, co Polák pojal první set tak přímočaře, jak jen to bylo možné. Po vítězství v prvním setu vyhrál 73-1.

Devatenáctiletá Nosková byla ze začátku nervózní a Svitek nemilosrdně trefil druhé podání a získal pouze 29 % bodů, když Češka minula první podání. Není světová jednička brilantní nebo tak něco, ale je pevná; Obvykle dost solidní na to, aby vyhrál ve třetím kole.

Ale stejně jako Daniel Collins proti Svidkovi v předchozím kole, Nosková našla způsob, jak zvýšit hru. Udělala to tím, že využila to nejlepší ze své přirozené snadné síly. Čtyřnásobného grandslamového šampiona začala bolet záda a drop shot zasadil do mysli nejvyššího nasazeného dost pochybností.

Její přesnost se také zlepšila, a to znamená větší nákup střel. V prvním setu bylo jeho procento prvního podání pouhých 56 a nasbíral příliš mnoho nevynucených chyb (16 chyb na 11 vítězných). Nyní ve druhém setu hru přitvrdil. Její procento prvního podání vzrostlo na 68 a zasáhla 15 winnerů s 12 nevynucenými chybami.

Tato vylepšení jí pomohla vyrovnat se a poté, když vedla 4-3, našla tři vítěze, aby Swideka poprvé prolomila.

Třetí set byl o tom, zda Nosková, juniorská šampionka Roland Garros z roku 2021, dokáže udržet svou pozici. Dokáže víc než to.

Našla způsob, jak ji pěstovat. Občas ve vedení může hráč náhle sundat nohu z plynu a přestat chodit na čáry. Ale Nosková byla tiše agresivní; Málokdy přehraje ruku a je téměř imunní vůči nervozitě.

Bez ohledu na to se Svidkovy údery a podání staly kolísavými a český teenager dohrál zápas ve skvělém stylu, i když v závěrečném gemu s mírným mentálním otřesem, když si vysloužil rozhodující brejk a ve třetím setu vedl 4:3.

„Jsem němý. Světová jednička, vím, že s takovou hráčkou to bude úžasný zápas,“ řekla Nosková během rozhovoru na kurtu. „Jsem velmi šťastný, že jsem vyhrál toto kolo.

„Byl jsem trochu nejistý (ve finále). Netrefil jsem první dvě podání, nebyl to můj nejlepší začátek, ale dostal jsem eso (za 30). Je to snadné, když to uděláte, ale někdy je těžké vymyslet takové skóre.

Bylo to poprvé, co nasazená jednička prohrála na Australian Open od té doby, co Virginia Roussisi prohrála s Mary Sawyerovou v prvním kole v roce 1979, a poprvé se nedostala na první místo od remízy se 128 hráči v roce 1988. . Dostal se do čtvrtého kola.

Tento výsledek učinil Noskovou první teenagerkou, která vyhrála světovou jedničku na majoru od doby, kdy Petra Kvitová na US Open v roce 2009 naštvala Dinaru Safinovou.

Svidkova cesta je u konce, ale v mnoha ohledech touto výhrou cesta Noskové teprve začíná.