Apatie a únava covidem jsou skutečné. Zde je návod, jak se vypořádat

COVID-19 tu zůstane. A aby to dokázal, Virus se stupňuje Na mnoha místech po celém světě, stejně jako je to s imunitou z očkování ubývá Většina lidí je zvyklá na život bez masek a sociální distancování.

I když víme, že je to chytrá věc, nápad Zpět k bezpečnostním protokolům Během pandemie musí mnozí z nás opakovat větu, kterou často slýcháme od svých dětí: „Nechci!“

„Ani já nechci,“ řekla odbornice na zvládání stresu Dr. Cynthia Acrell, členka Amerického institutu stresu. Jedna reakce na tlak Mrzne – přestaňte žít ve svých kolejích. A pokud jde o přijetí COVID jako reality, která vyžaduje soubor chování, aby zůstali v bezpečí, někteří lidé strčili hlavu do písku a rozhodli se: „Budu dělat, jako by tam nic nebylo.“

Ostatní si mohou vybrat další dva klasické stresové reakce z „boj nebo útěk“. Ty by se mohly projevit jako hněv nebo popření rostoucí hrozby viru, řekl Acril.

„Je to, jako bychom celou svou váhu vkládali do této zdi a mysleli si, že ji změníme nebo přesuneme, ale neděláme to,“ řekla. „Je to skutečně falešný pocit kontroly. Když investujete méně energie do odporu, budete mít ve skutečnosti více energie na to, abyste si užívali života.“

U lidí, kteří kvůli viru ztratili milovanou osobu nebo své zdraví nebo pomohli ostatním jako zdravotníci, může obava z vlny Covidu vést k opětovnému probuzení povědomí. Skutečný šok Je to hodně jako posttraumatická stresová porucha nebo posttraumatická stresová porucha, řekl Acryl.

„Myslím, že s Covidem je spojena také společenská PTSD – nebyli jsme stvořeni, abychom sledovali utrpení lidských bytostí,“ řekla. „Pokud to máte, vězte, že je to problém s elektroinstalací – PTSD doslova přepojuje naše mozky a těla. Pokud se vzrušíte a mluvení s vámi nefunguje, je čas navštívit terapeuta. Není žádná ostuda nechat si pomoct.“

Zaseknutý v nečinnosti? To proto, že máte pocit, že jste ztratili kontrolu, řekl Acrill. Nyní je čas zamyslet se nad výzvami, kterým jste čelili a které jste překonali, a stavět na získaných lekcích.

„Co vám dalo schopnost uvědomit si, že nová realita má také výhody?“ zeptala se. „Možná, že tam byl vztah nebo volba povolání, která nevyšla, co vám pomohlo to konečně dát do pořádku a uvědomit si, že můžete najít radost ze života?“

Stres pro nás může být skutečně dobrý Pokud to vnímáme jako normální, přijatelnou a dokonce pozitivní součást života. Když se na stres díváme přes růžové brýle, mozek reaguje jinak a mění podíl stresových hormonů, které mozek vylučuje – a odborníci tvrdí, že to může mít velký rozdíl v tom, zda se stres změní na toxický.

S tímto pozitivním názorem přichází odolnost. „Dobré“ napětí vám může poskytnout výhodu v boji nebo útěku před útočníkem, ale může vám také pomoci při soutěžním sportu, mluvení na veřejnosti, při pohovorech o práci nebo dokonce při zvládání pandemie.

Existuje také Nástroje, které můžete použít Zastavit stres v jeho kolejích. Jedním z nejlepších z nich je cvičení – může vytvořit protizánětlivou reakci, zlepšit náladu, poznávací schopnosti a fyzické zdraví. Všímavost a meditace jsou další způsoby, jak zmírnit stres, spolu s uklidňujícími fyzickými aktivitami, jako je tai chi, jóga a jemné protahování.

Tyto metody se často učí hluboké dýchání, Dalším klíčem ke snížení stresu může být využití okamžiku. Chcete-li to udělat správně, nadechněte se nosem, zadržte jej a poté velmi pomalu vydechněte ústy, jako byste dýchali brčkem.

„Když dýcháte pomalu, zlepšíte si celkový obraz života a snížíte stres,“ řekla v rozhovoru Jane Weber, traumatologická poradkyně a profesorka poradenského vzdělávání na Keene University v New Jersey. Předchozí rozhovor pro CNN.

Weber také doporučuje vykouzlit úsměv. Sledujte zábavné filmy, poslouchejte komedie a požádejte každého, s kým telefonujete, aby vám řekl vtip.

„Pamatujte si, že nemůžete být úzkostliví a zároveň se usmívat. To je fyziologická věc,“ řekl Weber.

Smyslem všech těchto cvičení, řekl Acrel, je použít vaše smysly k tomu, abyste se dostali do přítomného okamžiku, což vám pomůže přestat se starat o minulost nebo se starat o budoucnost.

„Chcete být přítomni. Pomocí svých smyslů můžete znovu propojit svou mysl a tělo, protože to je to, co umožní průtok krve zpět do vašich čelních laloků, abyste mohli racionálněji přemýšlet o tom, co vás spustilo,“ řekla.

Jste připraveni znovu čelit covidu? Dr. William Schaffner řekl, že jedním z nejlepších kroků, které je třeba podniknout, je získat novou posilovací vakcínu proti koronaviru, až bude k dispozici později v září.

Sledujte tento interaktivní obsah na CNN.com



„Posilovač byl aktualizován, aby poskytoval imunitu vůči mnoha novějším cirkulujícím kmenům Covid,“ řekl. „Říkám, že se z toho snažíme udělat společenskou normu: Všichni to uděláme. Jsme v tom všichni společně. Všichni si pomáháme a zároveň pomáháme sami sobě.“

Maska nebo žádná maska? To také vyžaduje dávat milost ostatním, řekl Schaffner.

„První věc, kterou musíme udělat, je zmírnit obavy lidí z toho, že budou mandáty. Odpusťme nátlaku a podmíněnosti a mluvme více o individuálních rozhodnutích. Pokud máte vysoké riziko vážné nemoci — je vám více než 65 let, máte oslabený imunitní systém nebo máte chronický zdravotní stav nebo jste těhotná – buďte opatrní. Buďte trochu opatrní místo neopatrnosti.“

Schaffner dodal, že každý by měl podporovat lidi, kteří se rozhodli nosit masku, i když vypadají mladě a zdravě.

„Možná má tato osoba doma někoho, kdo dostává chemoterapii kvůli rakovině, nebo má osobně oslabenou imunitu. My ostatní nemáme důvod se tím znepokojovat,“ řekl. „Je to jen maska.“