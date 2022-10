První známá rodina neandrtálců byla nalezena v ruské jeskyni

Dr. Skov řekl, že neandrtálci byli spřízněni s tím, že všichni zemřeli najednou. „Vypadalo to, že to byla jedna událost, při které všichni zemřeli,“ řekl Dr. Skov. Pokud by zemřeli v různých časech, znamenalo by to, že se skupina po mnoho let vrátila do stejné jeskyně, aby pohřbila každého člena – scénář, který Dr. Skov považuje za vysoce nepravděpodobný.

Vědci našli další důkazy, že neandrtálci umírali ve velkém počtu. V roce 2010 tým výzkumníků ve Španělsku zmíněno Desítky neandrtálců zemřely asi před 49 000 lety, když se na ně zřítila střecha jeskyně.

Dr. Skov řekl, že v Chrysostomu nic nenasvědčuje takové katastrofě. Spekulovalo se, že lovy bizonů kapely na rok selhaly, což mělo za následek hladovění.

Žádný z jedenácti neandrtálců v Chgerskaya nevykázal žádnou genetickou vazbu na neandrtálce v jeskyni Denisova. Ale Dr. Skov a jeho kolegové objevili spojení s třetí jeskyní nedaleko, známou jako Okladnikov. Dvě neandrtálské fosílie nalezené v Okladnikovovi mají genetické spojení s Chygerskaya. Dr. Skov a jeho kolegové spojili 13 neandrtálců ze dvou jeskyní, aby vytvořili genetický profil celé jejich populace.

V jedné analýze porovnávali genetickou rozmanitost samců a samic. Vědci zjistili, že chromozomy Y sdílené samci byly poněkud podobné. Na druhou stranu mitochondriální DNA předávaná z matek na jejich děti byla velmi různorodá.

Tento vzorec se objevuje u mnoha lidí společenství Muži mají tendenci zůstávat ve skupině, do které se narodili, a ženy se často před porodem stěhují do nových skupin. Dr. Skov a jeho kolegové dospěli k závěru, že mezi neandrtálci se ženy stěhovaly z jedné skupiny do druhé.

„Odhadujeme, že 60 až 100 procent žen v jakékoli komunitě skutečně pochází z jiných komunit,“ řekl Dr. Skov.