Sheffield United 1-1 Nottingham Forest: Ryan Yates vstřelil pozdní vyrovnávací gól v magické remíze play-off mezi soupeři | fotbalové zprávy

Ryan Yates skóroval v páté minutě přestávky ve druhém poločase a získal senzační – a zasloužený – bod pro Nottingham Forest za remízu 1:1 se Sheffieldem United.

Přestože byl Brennan Johnson dlouho vepředu, zachránil ho brankář Blades Wes Foderingham už po půl hodině, než se domácí zvedli proti proudu, když Billy Sharp vstřelil svůj 14. gól v sezóně.

V posledních fázích však Forrest vybojoval rohový kop z pravé strany, přičemž Yates završil osmý gól svého týmu v přestávce v sezóně.

Remíza znamená, že Sheffield United je zpět v první šestce, na stejné úrovni jako sedmý Luton, který v sobotu nastoupí proti Middlesbrough, přičemž Forest je nyní osmý a dva body za ním ztrácí.

Konkurenti v play-off ve formě hrají rozsáhlou los

Od začátku se zdálo, že si Forrest nedělal starosti s tím, že se chystají zaútočit. Johnson si vynutil záchranu od Foderinghama během 60 sekund, poté Keenan Davis poskočil hlavou podél vzdálenější tyče z rohového kopu Jamese Garnera a vytvořil vysokooktanový start na Bramall Lane.

V polovině prvního poločasu byla Forrestovi zamítnuta penalta, když rozhodčí Josh Smith, úplný nováček Femi Ceriki, nedostal v pokutovém území dres Davise.

Ale netrvalo dlouho a hosté dostali penaltu poté, co Spenceův dědeček po hádce s Reesem Norringtonem Davisem upadl na zem. Johnson šplhal s jistotou, ale jeho vedlejší porod byl přímo u Foderinghama, který se sotva musel pohnout, aby zachránil rutinu.

Domácí nemohli soupeři klást otázky, ale Forrest promarnil další příležitost, když se prudká hlavička Steva Cooka odrazila od břevna a 21 minut před zápasem je donutil litovat promarněné příležitosti.

Morgan Gibbs-White driftoval doleva a nejatraktivněji centroval ke vzdálenější tyči, kde se Sharp dostal před Spence a skočil jako losos hlavou do opačného rohu sítě.

Když se Blades pokusili o další přídavek, aby skóre zajistili, lesní strážce Ethan Horvath dobře zachránil Sharpa, Bena Daviese a později náhradníka Daniela Jebbisona. Ale do ocasu bylo poslední bodnutí.

Garnerův pozdní rohový kop – jeden z 12 rohových kopů, které Forrest v průběhu zápasu vyhrál – se setkal s Yatesem, který v posledních okamžicích nasměroval míč do sítě, aby svému týmu vysloužil zasloužený bod.

Muž zápasu – Keenan Davis

Útočník Aston Villy, na hostování od lednového nástupu, zaujal, v dosavadních devíti zápasech zaznamenal na turnaji dva góly a jednu asistenci. Jeho přítomnost opět dělala problémy obraně Blades a mohl přidat další, kdyby lépe zvládal pokutové území.

Analýza: Měl by Forrest dostat další trest?

Experti Sky Sports EFL Joby Makanoff a Michael Dawson debatovali o tom, zda měl Nottingham Forest dostat penaltu před Johnsonovou penaltou, kterou zachránil Foderingham…

Co řekli manažeři…

Sheffield United Paul Hickingbottom: „Je to remíza 1:1, ale povaha cíle, a když to přijde, znamená to, že máte jeden tým nahoře jako drak slavící a jeden tým na zemi. Ale je to bod a to jsem řekl hráči tam venku.

„Toto je příběh zápasu doma a venku. Myslel jsem, že byli lepším týmem v prvním poločase a my jsme byli nejlepším týmem ve druhém poločase. Nemůžeme mít příliš mnoho stížností, ale povaha toho, jak připouštějí a když se vzdáme, je to kopanec do zubů.“

Nottinghamský les Steve Cooper: „Je opravdu důležité, že jsme dostali vyrovnávací gól – je to to nejmenší, co jsme si zasloužili – ale skutečná pozornost by se měla soustředit na dnešní výkon. Byli jsme dobří, byli jsme mnohem lepším týmem a měli jsme zápas pohodlně vyhrát. Ale mám žádné stížnosti od hráčů, pracovali od prvního okamžiku do posledního a byli vynikající, měli jsme spoustu mladých hráčů, kteří hráli se skutečnou identitou a skutečným sebevědomím.

„Děda byla jasná penalta, ale to [the penalty that was not given] Je to víc než trest. Mladý chlapec, který se objevil jako první, udělal naivní rozhodnutí a prošlo mu to. Očekávejte trochu lepší.“

Co pak?

Nottingham Forest hraje další zápas v pondělí 7. března v 19:30, kdy hostí Huddersfield v pátém kole FA Cupu, zatímco Sheffield United hostí Middlesbrough v úterý 8. března v 19:45, v přímém přenosu na Obloha sportovní fotbal červené tlačítko.