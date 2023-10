V prvních praktických videích byl odhalen vesmírně černý MacBook Pro s těsněním proti otiskům prstů

Nové 14palcové a 16palcové modely MacBook Pro oznámené v pondělí jsou k dispozici v nové barvě Space Black, pokud jsou nakonfigurovány s čipy M3 Pro nebo M3 Max. Apple uvádí, že tato povrchová úprava obsahuje „eloxovací razítko“, které „dramaticky snižuje otisky prstů“.

Apple již MacBook Air zpřístupnil v černé barvě a mnozí jej považují za magnet na otisky prstů. Na základě praktických videí nových modelů MacBooku Pro sdílených po události společnosti Apple se zdá, že nové těsnění proti otiskům prstů je vylepšením oproti MacBooku Air, ale je zapotřebí více testování.

V praktickém videu níže hrana„Mám asi 30 sekund na to, abych se dotkl nového modelu Space Black, a ano, myslím, že je na něm méně otisků prstů, ale opravdu se budeme muset podívat, jak obstojí v reálném světě,“ řekl Dan Seifert ze společnosti. .

Šest barev Řekl to šéfredaktor Jason Snell Barva Space Black je „obecně odolnější vůči otiskům prstů“, ale řekl, že některé otisky lze stále očekávat. Řekl také, že Space Black vypadá spíše jako „tmavě šedá“ než jako skutečná černá:

Stejně tak vás chci varovat, abyste nebyli příliš nadšení z toho, že Apple konečně vyrobí černý MacBook Pro. Space Black není ve skutečnosti černá jako vesmír. Je tmavě šedá. Ano, je znatelně tmavší než Space Gray na současných MacBookech Pro (a na novém základním modelu), ale stále je to lesklá kovově šedá. Fanoušci Dartha Vadera odstoupí.

Tuto výhodu ale nechci přehánět: stále jsou vidět otisky prstů. Nejsou výrazné. Toto je postupné zlepšení oproti něčemu, jako je Midnight M2 MacBook Air, ale není to všelék.

Další praktické video od Briana Tonga:

Mobilní sirupPatrick O’Rourke „Mám velmi mastné prsty a strávil jsem několik minut v tréninkovém prostoru tím, že jsem se snažil namazat ‚vesmírnou černou‘ – nešlo to,“ řekl.

GizmodoKyle Barr „Měl jsem příležitost zašpinit si ruce na nejnovějším MacBooku Pro s M3, a přestože jsem na povrchu neviděl mnoho skvrn, netrvalo dlouho a zaměstnanci Applu se do něj pustili mikrovláknem. hadříkem,“ řekl. rukou, aby se odstranila všechna zatoulaná místa,“ takže bude potřeba testování mimo kontrolované prostředí.

XDABrady Snyder Na Space Black a otiscích prstů:

Přestože jsou změny u M3 MacBook Pro převážně interní, je zde nová barva s názvem Space Black. Naživo to vypadá lépe než při odhalení Applu, ale stále to není černé. Přirovnal bych to k černé barvě iPhonu 5 nebo iPadu mini 2. Stále má daleko k černé, kterou jsme viděli na polykarbonátových MacBookech v polovině 2000. Jak můžete vidět na obrázcích níže, tento MacBook se může jevit světlejší a tmavší v závislosti na světelných podmínkách, stejně jako Midnight Color od Apple. Ve srovnání s touto barvou se však MacBook Pro jeví jako méně atraktivní pro otisky prstů.