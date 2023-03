Nabídka zaplatit NHS 5 % by mohla ukončit ostrý spor v Anglii

Zveřejnil to Nick Triggle

16. března 2023, 15:45 GMT

Od dubna bylo zavedeno 5% zvýšení platů pro zaměstnance NHS v Anglii, včetně zdravotních sester a pracovníků sanitek.

Kromě toho byla zaměstnancům nabídnuta jednorázová platba ve výši nejméně 1 655 liber jako doplnění loňského bonusu.

Odbory po téměř dvou týdnech jednání s ministry doporučují členům, aby dohodu podpořili, což zvyšuje naděje, že se hořká hádka může chýlit ke konci.

Nabídka pokrývá všechny zaměstnance NHS s výjimkou lékařů s různými smlouvami.

Ministr zdravotnictví Steve Barclay řekl, že jde o „spravedlivé zvýšení mezd“, které ochrání závazek vlády snížit inflaci na polovinu.

„Jsem tak ohromen úžasnou prací zaměstnanců NHS,“ řekl. „Těším se na pokračování naší společné práce, aby se NHS stalo lepším místem pro práci.“

Barkley řekl, že na obou stranách došlo k pohybu a ocenil „konstruktivní zapojení odborů“.

Na jednání bylo zastoupeno 14 odborů, které se týkaly:

zdravotní sestry

Personál sanitky

Fyzioterapeuti

porodní asistentky

Pomocný personál, včetně uklízeček a vrátných

Velká trojka – Royal College of Nursing, Unison a GMB – dohodu podporují, zatímco Unite the Union uvedla, že ji nemůže doporučit členům, ale dá ji k hlasování.

Šéfka Uniformed Health Sarah Gortonová řekla: „Je škoda, že to trvalo tak dlouho, než jsem se sem dostala.

„Zdravotníci si museli vzít několik dní ze stávky a tisíce dalších musely pohrozit, že se k nim připojí, aby dostali své odbory do místnosti a řádně promluvili.“

Gorton dodal, že pokud by její členové dohodu přijali, znamenalo by to „výrazné“ zvýšení mezd.

„Členové učinili ta nejtěžší rozhodnutí udeřit a věřím, že dnes byli ospravedlněni,“ řekl generální tajemník RCN Pat Cullen. READ Projev krále Karla III. chválí královnu Alžbětu II.: Nejnovější aktualizace

Unite ale BBC News řekl, že svým členům radí, aby hlasovali proti nabídce platby, protože „nesplňuje to, oč jsme žádali“.

V rozhovoru pro BBC News úředník Unite Unai Kassab řekl, že členové „chtěli konsolidovanou platbu… nechtěli jednorázové oddělené částky“.

Tvrdí, že nabídka „ve skutečnosti nepomůže náboru NHS“, protože ji „dostanou pouze stávající zaměstnanci“.

Přichází po zimní průmyslové stávce se zdravotními sestrami, sanitkami a zdravotníky.

Odbory pozastavily další opatření poté, co se obě strany minulý měsíc dohodly na jednání.

Premiér Rishi Sunak řekl, že byl „potěšen“ dohodou o mzdě během čtvrteční návštěvy nemocnice v Londýně.

Navzdory kritice ze strany opozičních stran a odborů po několik týdnů ohledně „nerozhodnosti a zpoždění“ vlády vedoucích k dalším stávkám, pan Sunak řekl: „Celou dobu jsme zvolili rozumný přístup“.

Popsal také plat jako „dostupný pro daňové poplatníky a nadále plní můj slib snížit inflaci na polovinu“.

foto titulek, Pan Sunak a pan Barclay ve čtvrtek navštívili nemocnici v Londýně.

Mluvčí Downing Street později dodal, že vláda nevěří, že nabídka mezd bude inflační.

Na dotaz ohledně skutečnosti, že dříve ve sporu řekl, že poskytování více než 3,5% mezd by mohlo podnítit inflaci, zástupce mluvčí pana Sunaka řekl, že si nemyslí, že by se to stalo s touto dohodou, a dodal: „Nevěříme, Ne. Věříme, že jednorázové platby za 22/23 vytvoří v budoucnu inflační tlaky.

Mluvčí dodal, že růst v příštím roce by také nevedl ke zvýšení inflace, protože „5 % je obecně v souladu s růstem mezd v širší ekonomice, takže nevidíme, že by to mělo dopad na mzdy v soukromém sektoru, nakonec vede k inflaci.“

Na otázku, zda by peníze na financování zvýšení měly pocházet ze stávajícího rozpočtu NHS/Ministerstva zdravotnictví a sociální péče (DHSC), mluvčí trval na tom, že služba v první linii neutrpí a mezi ministerstvem vnitřní bezpečnosti a ministerstvem financí probíhají diskuse. READ Sopka La Palma: Po výbuchu sopky byly evakuovány tisíce lidí

Když byl dotázán na více peněz pro NHS na financování dohody, mluvčí znovu řekl, že proběhnou diskuse s ministerstvem financí.

Stínový ministr zdravotnictví Wes Streeting však kritizoval povahu nabídky „na poslední chvíli“ a označil vládu za „nekompetentní“ a řekl, že Barclay „neví, jak za to zaplatí“.

„I když přijdou s řešením, je příliš pozdě způsobit novou vlnu problémů.“

‚cítit se dobře‘

Zaměstnanci NHS zaznamenali v letech 2022–2023 nárůst mezd v průměru o 4,75 % – přičemž nejhůře placené osoby zaznamenaly největší nárůst – ale odbory požadovaly zvýšení nad inflaci, což by se v jednu chvíli rovnalo zvýšení o více než 14 %.

Jednorázová platba za mobilizaci této odměny začíná na 1 655 £ pro hůře placené zaměstnance, jako jsou uklízečky a vrátní, a jde až na něco málo přes 2 400 £ pro seniorské role v první linii, jako jsou poradci v ošetřovatelství.

Pro zaměstnance na vedoucích pozicích, jako jsou ředitelé ošetřovatelství a finanční ředitelé, činí jednorázová platba až 3 789 GBP.

Vláda původně nabízela 3,5 % z dubna na finanční rok 2023-24 – ale během jednání ministři souhlasili s 5 %. Ti nejméně ziskoví dostanou více.

Matthew Taylor z konfederace NHS, která manažery zastupuje, řekl, že zdravotničtí vůdci si „vydechnou úlevou“. „Nyní čekáme na rozhodnutí členů odborů,“ řekl.

Vyzval také Britskou lékařskou asociaci, aby zahájila rozhovory – mladší lékaři tento týden uspořádali třídenní výjezd ve svém boji za zvýšení platů o 35 %.

Říkají, že je to nutné k vyrovnání nižšího růstu mezd než inflace za posledních 15 let – ale ministři tvrdí, že je to neudržitelné.

Říkají, že je to nutné k vyrovnání nižšího růstu mezd než inflace za posledních 15 let – ale ministři tvrdí, že je to neudržitelné.