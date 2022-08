„Dokumentární styl“ 60. let začal ukazovat Anthropoid v nové digitální verzi

Myšlenkou tohoto filmu bylo dokumentárním způsobem rekonstruovat události, které vedly k nejdůležitějšímu dílu našeho odbojového hnutí za 2. světové války, a sledovat je.

„Film si klade za cíl být popisný dokumentárním způsobem a zobrazovat události co nejpřesněji.“

Četl jsem, že parašutisté ve filmu jsou označováni pseudonymy, které se tehdy chystali používat, takže Jan Kubiš je například Otto Strnad. Film také získal dvě ceny. Řekněte mi, jak úspěšný byl v době svého vydání?

„Byl to vlastně velmi úspěšný, doma i v zahraničí. Hodně lidí na film chodilo u nás v kinech a s úspěchem byl přijat i na filmových festivalech.

Foto: Národní filmový archiv

„Řekl bych, že část jeho úspěchu je způsobena také tím, že vyšel dvě desetiletí po událostech, které ztvárnil, takže byl velmi čerstvý.

„Mnoho lidí, kteří to viděli, si pamatuje ty události a hrůzu, která se poté v Československu stala [the subsequent Nazi crackdown] Za protektorátu Čechy a Morava. I pro ně to byla velmi živá vzpomínka.“

Můžete nám také říci něco o režisérovi tohoto filmu Jerry Sikensovi? Nejznámější je samozřejmě díky režii velmi populárního televizního seriálu z komunistické éry v Československu s názvem Třicet případů majora Zemana. Jaký to byl režisér?

„Řekl bych, že jeho důležitým aspektem je, že byl jedním z filmařů, kteří se nejvíce angažovali v politice. Krátce po skončení druhé světové války studoval v Moskvě, takže byl velmi ovlivněn ideologií, když vstoupil do kina a historickou situaci.

Nutno však také podotknout, že později také odešel studovat do Paříže.

V každém případě ho zajímala především politická témata a také nedávné dějiny Československa.

‚Atentát'|Foto: Národní filmový archiv

„Jak jsem již zmínil, jeho nejslavnějším dílem byla tato kontroverzní série o majoru Zeemanovi, která rekonstruuje mnoho poválečných kriminálních případů prostřednictvím dominantní a komunistické ideologické perspektivy té doby.“

Je tato ideologická perspektiva patrná i u atentátu?

Mnohem méně. Je třeba zdůraznit, že The Assasination zvolil zobrazení nekomunistického hnutí odporu, které bylo v té době velmi odvážné, takže to samo o sobě je velmi důležité.

Zadruhé, protože Sequins chtěl události skutečně vylíčit poctivě, otázka, jak dobře by v tomto ohledu uspěl, je úplně jiné téma, ale protože to byl jeho nápad a cíl, nebylo to ideologicky těžké jako jeho ostatní díla. „

Nově digitální 4K verze The Assassination bude s titulky uvedena tuto středu v 19:00 v pražském kině Ponrepo. Doktorka Barešová říká, že nová verze filmu je zatím dostupná pouze ve formátu Digital Cinema Package. Čekali byste však, že brzy vyjde i na disku.