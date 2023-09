Pracujeme na tom, abychom věci dělali společně: Nový český velvyslanec v Kanadě si stanoví cíle

„Jsem velmi rád, že se do Kanady přestěhuji, miluji tuto zemi a mým posláním bude více upozorňovat na vztahy mezi Čechy a Kanaďany. Máme hodně společného, ​​sdílíme podobné hodnoty ohledně budoucnosti světa a štěstí lidí. Mým posláním tedy bude budovat silná a odvážná sdělení s „Pracujte na našich vztazích.“

Jak jsou na tom nyní kanadsko-české vztahy?

„Kanada je velmi důležitá pro celou světovou ekonomiku i pro českou ekonomiku. Kanadská ekonomika je desátou největší ekonomikou světa a je velmi integrovaná do hodnotových řetězců. Rádi bychom podpořili obchodní vztahy mezi Českou republikou a Kanadě. Myslím, že se dá udělat spousta věcí.“ V roce 2009 Češi velmi podporovali dohodu o volném obchodu a my musíme využít příležitostí, které za tím stojí. Nyní máme několik nových věcí, které jsou velmi důležité pro obě země, což jsou změny v hodnotových řetězcích globální ekonomiky a ve strategických sektorech. Například energie a suroviny Suroviny – Všichni víme, jak těžké je spoléhat se na Rusko a Čínu. Věřím, že je mnoho věcí, které můžeme udělat společně v těchto strategických oblastech hospodářství.

Jak mohou silné vazby v těchto strategických sektorech ovlivnit Kanaďany a Čechy?

„Češi mají velký potenciál učit se od Kanaďanů a Kanaďané se učit od Čechů."





„Myslím, že Česká republika se snaží diverzifikovat svou ekonomiku, například postavíme novou jadernou elektrárnu a za tím jsou nějací kanadští investoři. Z Kanady se do Česka dovážejí i hlavní suroviny a existuje v oblasti surovin je třeba udělat spoustu průzkumu.“ Protože vím, že to chce kanadská vláda rozšířit, můžeme to srovnat s českými těžebními sektory a obrovskými znalostmi geologie, které Češi mají.

Více než 80 % českého exportu směřuje do Evropské unie. Je Kanada nevyužitým trhem?

„Mým úkolem bude snažit se přinášet nové obchody a investice do obou sektorů. Věřím, že v některých sektorech by měl být silný zájem českých firem investovat do kanadské ekonomiky."





„Díval jsem se na čísla a mým snem je zvýšit export na obou stranách. Mým úkolem bude pokusit se přinést nové obchody a investice do obou sektorů. Věřím, že v některých sektorech by měl být silný zájem českých firem v investování do kanadské ekonomiky. A v mém sektoru by to mělo být „Energie, zdraví a dokonce i výroba piva v Kanadě, to jsou oblasti, kde budou sloužit zájmy obou zemí. Existuje spousta společných věcí, které můžeme dělat, a tyto vztahy jsou velmi důležité.“

Plánujete pracovat na zvýšení cestovního ruchu mezi zeměmi a leteckých služeb mezi Kanadou a Českou republikou?

„Pamatuji si dobu, kdy jsme měli přímé spojení mezi Českou republikou a Torontem a Montrealem, to bylo před mnoha lety. Covid zastavil mnoho přímých letů, takže musíme investovat do infrastruktury, abychom měli zavedené potřebné postupy přímé navazující lety Bude na propagačních a turistických agenturách, aby zajistily dostatečnou kapacitu pro letiště Jednou z věcí, o kterých jsme diskutovali s českými úřady, je důležitost přímých letů, ale je potřeba udělat mnoho věcí, Potřebujeme propagovat Českou republiku Kanaďanům, aby viděli Prahu, ale i místa Jiná. Takže jsme v kontaktu s CzechTourism a oni Kanaďanům propagují zemi.

Co třeba vzdělávání a propagace hnutí Kanaďanů studujících v Česku a Čechů v Kanadě?

„Připravujeme akční plán mezi českou a kanadskou stranou a jednou z priorit je posílení studentských výměn mezi oběma zeměmi. Musíme zjednodušit papírování a byrokracii na obou stranách, abychom urychlili proces, aby studenti mohli nestresovat se při přemýšlení o tom, kolik dní jim zbývá v zemi. Výsledkem je, že na obou stranách je více studentů. Češi mají velký potenciál učit se od Kanaďanů a Kanaďané se učit od Čechů.

Kanaďanů, kteří mají český původ, je poměrně dost, jak s nimi plánujete spolupracovat a rozvíjet vztah?

„Pokaždé, když se setkám se svými kanadskými partnery, vždy jim jménem Čechů děkuji za to, jak Kanada pomohla těm, kteří utíkali před komunistickým režimem. V Kanadě našli druhý domov a většina z nich byla velmi úspěšná."





„Pokaždé, když se potkám se svými kanadskými partnery, vždy jim jménem Čechů děkuji za to, jak Kanada pomohla těm, kteří utíkali před komunistickým režimem. V Kanadě našli druhý domov a většina z nich byla velmi úspěšná. Baťa je toho příkladem tohoto úspěšného příběhu a všichni jsou vždy velmi vděční Děkujeme Kanadě za to, že jste tam byli v těchto těžkých časech. Ale musíme pracovat s těmi, kteří mají rodiče pocházející z Československa, kteří jsou nyní kanadskými občany – a protože jsme střední- velikosti země, všichni lidé českého původu jsou v zemi „velvyslanci.“ Chceme je přiblížit ambasádě a pomoci jim navázat pevné vztahy s Českou republikou, sdílet hodnoty a pracovat na zlepšení česko-kanadských vztahů. Chceme pomoci s češtinou – české školy jsou velmi aktivní a chceme propagovat českou kulturu mezi Kanaďany prostřednictvím filmů a hudby, což bude velmi důležité pro všechny Čechy žijící v zemi, takže to bude velmi důležitá součást naše mise.

Myslíte si, že Česká republika vyčnívá jako důležitá země, se kterou lze navázat silné vztahy pro země jako Kanada?

„Myslím, že pro Kanadu je vždy důležité, aby byla v Evropě viditelná, zvláště když diskutujeme o multilaterálních otázkách a přinášíme hodnoty dohromady. Stejně smýšlející země by měly úzce spolupracovat. Za druhé si myslím, že je důležité podporovat hodnoty, jako je podnikání a volný obchod, jsou důležité.“ Abychom udrželi sílu globalizace a globálních pravidel pro celý svět.V globalizovaném světě potřebujeme pravidla a směrnice, abychom zvládli výzvy, kterým čelíme Kanaďané mají k České republice velmi blízko v jejich vzhled v současné globální struktuře.

Kdybys měl jmenovat dva cíle, na které ses chtěl během svého působení v Kanadě zaměřit, jaké by to byly?

Noviny Společně k vítězství 2020|Foto: Radio Prague International

„Chtěl bych přilákat více lidí k návštěvě každé země, skutečně podpořit turistický ruch. Rád bych přivedl do Kanady více byznysu a investic z České republiky, pomohl do budoucna zjednodušit vztahy mezi Čechy a Kanaďany a pokud možno omezit trochu byrokracie, s níž se potýkají postupy.“ Cestování a podnikání. Odstraňte tedy překážky a pracujte na tom, abyste věci dělali společně příměji.