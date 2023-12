Polsko 1-1 Česká republika – kvalifikace ME – skupinová fáze – fotbal

Premier League La Liga Italská liga A Bundesliga Francouzská liga 1 portugalská Premier League holandská liga Turecká superliga Liga mistrů evropské ligy Evropská konferenční liga mistrovství První liga Druhá liga FA pohár Ligový pohár Anglický ligový pohár národní liga Kvalifikace národní ligy Národní liga Sever Národní liga Jih FA Cup žen ženská superliga Premier League 2 – Division 1 Premier League 2 – Division 2 Skotská Premier League Skotský pohár Skotský ligový pohár skotský šampionát Skotská Premier League Skotská liga dvě Americká národní fotbalová liga Velšská Premier League Irská Premier League Del Rey Cup Italský pohár DFB-BOCAL KNVB Becker taka de portugalsko turecký pohár Liga mistrů žen Řecká Premier League Belgická profesionální liga Švýcarská Premier League Rakouská liga Polská extratřída Ukrajinská Premier League Ruská Premier League Norská Elitseren švédský Svenskan dánská Premier League finská Veikkausliiga Maďarský NB I chorvatština 1. HNL rumunská Premier League Česká liga Slovinská liga PrvaLiga Slovenská první fotbalová liga běloruská Premier League Kvalifikace Ligy mistrů kvalifikace Evropské ligy fotbalová liga brasileiro Argentinská Primera Division Mexická liga Uruguayská Premier League izraelská Premier League Saúdská profesionální liga Katarská hvězdná liga Australská liga Čínská Super League Liga J1 Copa Libertadores Kuba Sudamericana Liga mistrů AFC Liga mistrů CONCACAF mistrovství světa klubů Druhý oddíl Druhá liga ligy 2. Německá liga Francouzská liga 2 Erest Divisi kvalifikace na mistrovství Evropy Světový pohár žen Liga národů světový pohár mistrovství Evropy Copa America Pohár afrických národů Zlatý pohár CONCACAF Konfederační pohár Liga národů CONCACAF Kvalifikace mistrovství světa – Evropa Kvalifikace mistrovství světa – Jižní Amerika Kvalifikace na mistrovství světa – Afrika Kvalifikace na mistrovství světa – Asie Kvalifikace na mistrovství světa – Severní Amerika – střední Kvalifikace mistrovství světa – Oceánie mistrovství afrických národů Olympijské hry mužský fotbal Olympijské hry ženský fotbal Mistrovství Evropy žen Pohár SheBelieves Pohár Arnolda Clarka Mistrovství světa hráčů do 20 let Mistrovství Evropy do 21 let Mistrovství Evropy do 19 let Mistrovství Evropy do 17 let