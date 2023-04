Policie OKC vyšetřuje poté, co do hotelu vstoupil muž s bodnou ranou

Muž byl hospitalizován poté, co se přihlásil do oblíbeného hotelu v Oklahoma City s bodným zraněním Policie uvedla, že nemá popis podezřelého a neví, proč k pobodání došlo Aktualizováno: 6:36 CDT 7. dubna 2023



Muž byl hospitalizován poté, co se přihlásil do oblíbeného hotelu v Oklahoma City a říká, že byl pobodán Klikněte zde pro hlavní titulky KOCO 5. V pátek kolem 3:30 policie uvedla, že někdo vstoupil do Colcordu poblíž Sheridan Robinson, který zaměstnancům řekl, že byl pobodán. Zavolali 911 a počkali s obětí, dokud nepřijela záchranka. Muž byl převezen do nemocnice, ale jeho stav není znám. Policie tvrdí, že nemá žádný popis podezřelého a není si jistá příčinou pobodání