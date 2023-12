Polsko a Česká republika prodlužují kontroly na hranicích se Slovenskem, aby zastavily nelegální přistěhovalectví

Varšava/Praha – Polsko a Česká republika prodloužily dočasné kontroly na svých hranicích se Slovenskem do 3. prosince a 3. ledna v reakci na pokračující snahy migrantů o vstup ze slovenského území.

Slovensko je tranzitní zemí pro migranty, většinou z Blízkého východu a Afghánistánu, kteří se po přechodu do Evropské unie přes Maďarsko ze Srbska, které není členem Evropské unie, snaží dostat do západní Evropy, zejména do Německa.

Počet nelegálních imigrantů, kteří letos zatím dorazili na Slovensko, přesáhl k 12. listopadu 46 000, což představuje více než šestinásobný nárůst oproti stejnému období loňského roku.

„Kontrola na hranicích bude prodloužena… na období od 23. listopadu 2023 do 3. prosince 2023,“ uvedlo nařízení vydané polským ministerstvem vnitra a správy.

Český ministr vnitra Veit Rakosan uvedl, že dočasné kontroly jsou nutné kvůli nedostatku společných politik EU, které by lépe chránily vnější hranice bloku a společně řešily migraci.

„Pokud mají sousední země zájem na zachování těchto kontrol, nedovedu si představit, že budeme jedinou zemí, která je odstraní,“ řekl na tiskové konferenci.

Polsko, Česká republika a Rakousko zpřísnily své hranice se Slovenskem 4. října.

Varšava poznamenala „vážnou hrozbu nelegálního přistěhovalectví na polsko-slovenském úseku státní hranice“. Toto opatření bylo později několikrát prodlouženo.

Stejně tak Slovensko 20. listopadu souhlasilo s prodloužením dočasných hraničních kontrol s Maďarskem do 23. prosince.

V září Německo zavedlo kontroly na svých hranicích se svými východními sousedy tváří v tvář rostoucím nelegálním migračním tokům, když Evropská unie vypracovala novou dohodu o migraci, která by reformovala pravidla pro řešení nelegálních příchozích.

Polsko, Slovensko, Česká republika, Maďarsko, Rakousko a Německo jsou součástí evropského otevřeného schengenského prostoru.

Rákošan řekl, že on a ministři vnitra Polska, Slovenska, Maďarska, Rakouska a Německa se sejdou 27. listopadu v Maďarsku, aby o situaci diskutovali. Reuters