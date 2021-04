Nadcházející události budou zveřejněny 17. dubna

Následující události a příležitosti patří k těm, které se vyskytují v oblasti Monroe County.

Pokud máte společenskou nebo zábavní událost, kterou chcete nahlásit The Monroe News, pošlete ji e-mailem [email protected]; Nebo pošlete e-mail nebo doručte na adresu The Monroe News, 20 W. First St., Monroe, Mich. 48161.

Všechna oznámení o událostech a schůzkách musí dorazit do redakce nejméně jeden týden před termínem akce nebo rezervace.

Informační setkání ke studiu v zahraničí MCCC

Monroe County Community College naplánovala studijní cestu do zahraničí na rok 2022 ve východní Evropě se zaměřením na obchod a kulturu v tomto regionu.

Studenti a členové komunity se vyzývají k účasti.

Příští týden jsou naplánována dvě informační setkání týkající se této příležitosti. Zasedání budou virtuální prostřednictvím videokonference Zoom v 18:00 ve středu a ve čtvrtek v poledne. Bude také představen úvod do našich plánů studia do roku 2023.

Součástí východoevropského programu pro podnikání a kulturu v květnu 2022 budou návštěvy polského Krakova, Budapešti, Maďarska a Prahy (Česká republika) s možností jeho rozšíření do rakouské Vídně. Cílové termíny cesty jsou 16. – 27. Května 2022. Programy zahraničního studia jsou otevřeny všem studentům, absolventům a členům komunity MCCC.

Studenti MCCC, absolventi a členové komunity, kteří se účastní programu Study Abroad, se musí přihlásit a zaregistrovat alespoň na jeden z kurzů nabízených v programu. Kurz lze absolvovat pro zápočet i neúvěr.

Odkazy na přiblížení videa jsou

Středa:

https://zoom.us/j/95660223615?pwd=eHdTU0I4Qy8rN1NUbzIrR3JWeTFxQT09

Čtvrtek:

https://zoom.us/j/91401343803?pwd=R3JKME9tVk1JUjZwemtzUDBpdnlZQT09

Ti, kteří se chtějí dozvědět více o příležitostech MCCC ke studiu v zahraničí, mohou také zavolat na číslo (734) 384-4294 nebo e-mail [email protected].

Huron River Pass Championship

Rybářská asociace River Huron oznámila, že tento víkend uspořádá 27. výroční basový šampionát na Memorial Day.

Turnaj se koná od 8:00 do 14:00 29. května v Huroc Parku, 28600 Arsenal Road, Flat Rock. Přihlaste se do altánku ostrova v Huroc Parku.

Vstupní poplatek je 6 $. Ceny budou uděleny nejlepším 3 výhercům na základě hmotnosti jedné ryby. „Doporučujeme registraci, registraci a vydání,“ uvádí se v oznámení.

K dispozici bude také loterie 50/50.

Další informace získáte na čísle Jim Distefanis na čísle (734) 837-6645.

Filmové divadlo v Detroitu uvádí „Moin“

Filmové divadlo v Detroitu na Institutu umění v Detroitu nabídne do 25. dubna film „Maen: Směrem k oceánu, směrem k pláži“.

Poetický rys, který se poprvé točí kolem vzniku mýtu o smrti Šinokanů na severozápadě Pacifiku, „Moein: Směrem k oceánu, směrem k pláži“ sleduje dva lidi při zkoumání okolní přírody, duchovního světa něco mnohem hlubšího než to, co leží uvnitř.

Film je v angličtině a Chinook Wawa s titulky.

Vstupenky jsou 10 $.

Informace najdete na //www.everydayhealth.com/drugs/ dia.org/events.