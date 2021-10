Ruští oligarchové kupují finskou zemi s kyperským „zlatým pasem“ – EURACTIV.com

Capitals vám přináší nejnovější zprávy z celé Evropy se zprávami z terénu poskytovanými mediální sítí EURACTIV. Můžete se přihlásit k odběru našeho zpravodaje Tady.

Evropské novinky, které stojí za přečtení. vítejte v hlavní města od EURACTIV.

Fantastická akce EU na vysoké úrovni 27. října 2021!

Chtěli byste vědět, jak může vesmírná platforma zabránit incidentům se znečištěním moří? Zaregistrujte se na online konferenci: „Udržitelná správa přístavů prostřednictvím programu Copernicus: The Magnificent Space Platform“! IMPRESSIVE je iniciativa EU Horizon2020.

V dnešních zprávách z hlavních měst:

Helsinki

Prodej velkého ostrova ze strategicky důležité oblasti Finska ruské oligarchii vyvolal obavy z takzvaných „zlatých pasů“, což je schéma, v němž si země Evropské unie vyměňují občanství výměnou za investice bohatých cizích státních příslušníků. Přečtěte si více.

////

Jsem prezident

Ministři EU vyzývají k jednotným normám pro COVID-19. Slovinský prezident Janez Poklokar uvedl, že neformální setkání ministrů zdravotnictví EU v Brdo Pree Krango v úterý požadovalo jednotné standardy pro implementaci pravidla testovaného po očkování. Ke koordinaci vyzvala také evropská komisařka pro zdraví a bezpečnost potravin Stella Kyriakides. Přečtěte si více.

////

Berlín

Malé strany rozhodnou o osudu koaličních jednání. Jak potenciální poradce Olaf Schultz cestuje do Washingtonu na výroční konferenci Mezinárodního měnového fondu a Světové banky jako úřadující ministr financí, jeho potenciální koaliční partneři uzavřeli s jeho stranou průzkumná jednání. Přečtěte si více.

////

Paříž

Europoslankyně Sophie Entfieldová odstoupí ze závodu o obnovení prezidentského úřadu. EURACTIV Francie se v úterý dozvěděla, že v úterý odpoledne nizozemská poslankyně Sophie Ent Feldová stáhla svou kandidaturu do čela skupiny Renew Europe kvůli nedostatku konsensu ohledně její kandidatury a protože „chce ve skupině zůstat soudržná“. „Myslím, že sjednocení skupiny je nejdůležitější, protože můžete vyhrát volby většinou, ale poté jste skupinu nespojili“ Sdělit EURACTIV minulý týden.

Zdá se, že centrová skupina Renew v Evropském parlamentu již našla svého příštího prezidenta, který vystřídá Dashiana Siolose, který se rozhodl vrátit se do národní politiky v Rumunsku. Bývalý člen francouzské socialistické strany Stéphane Sigourney je jediným dalším kandidátem na tuto pozici. Oficiální volby jsou naplánovány na příští úterý ve Štrasburku. (Matthew Pollet | EURACTIV.fr)

////

Macron představuje francouzské cíle do roku 2030. Francouzský prezident Emmanuel Macron představil v úterý obrovský investiční plán „Francie 2030“. S podporou 30 miliard eur plán podporuje inovace a přechod průmyslového, zemědělského a zdravotnického sektoru. Přečtěte si celý příběh.

////

Vídeň

Nový rakouský kancléř se snaží získat důvěru Zelených. První vystoupení nového kancléře Alexandra Schallenberga v parlamentu odhalilo, že vztah s jeho koaličním partnerem, Stranou zelených, má stále daleko k ideálu. Lidovci se zároveň zdají být v nepořádku kvůli odkazu bývalého kancléře Sebastiana Kurze. Přečtěte si více.

////

Bern

Švýcarská vláda odmítá „sponzorskou iniciativu“. Švýcarský ministr zdravotnictví Alain Berset včera informoval, že švýcarská vláda odmítla iniciativu „Care Initiative“, což je iniciativa zdola zaměřená na usnadnění pracovních podmínek pro zdravotnické pracovníky. Přečtěte si více.

Velká Británie a Irsko

Londýn

Frost říká, že protokol oprav je pro návrat do normálu. Tajemník brexitu David Frost v úterý varoval, že reforma severoírského protokolu je „předpokladem“ k nápravě současných „roztříštěných“ vztahů mezi Velkou Británií a Bruselem. Přečtěte si více.

////

Dublin

Irská vláda předkládá rozpočet na rok 2022. Irský ministr financí Pascal Donohue představil rozpočet země na rok 2022 a nastínil plány vládních výdajů na letošní rok. Donohue řekl, že v roce 2022 dojde v Irsku k „pozoruhodnému oživení“ zaměstnanosti, a předpovídal nárůst za úroveň před pandemií. „Zotavujeme se,“ dodal. Přečtěte si více.

jih Evropy

Řím

Expert: Je iluzí myslet si, že pandemie v Itálii marginalizuje krajní pravici. Novinář Carlo Mozzi, autor knihy Euroskeptici: Jaká hnutí jsou proti EU a co chtějí, v rozhovoru pro EURACTIV řekl, že parlamentní pravice i mimoparlamentní krajní pravice v zemi nabírají na síle. Přečtěte si více.

////

Athény

Monitory médií a sdružení EU naléhají na Řecko, aby chránilo svobodu tisku. Rychlá reakce na svobodu médií (MFRR), celoevropský mechanismus, který sleduje, monitoruje a reaguje na porušování svobody tisku a médií v Evropě, v úterý vyzval řeckou vládu, aby stáhla navrhované změny, které by novinářům ukládaly pokuty a tresty odnětí svobody. Byl usvědčen ze šíření „falešných zpráv“. Přečtěte si celý příběh.

Visegrad

Praha

Analytik: Porážka Papise oslabí spojení mezi Prahou a Budapeští. Český premiér Andrej Babiš a jeho maďarský protějšek Viktor Orban jsou vůči orgánům EU velmi kritičtí. Babišova porážka v nedávných parlamentních volbách by ale mohla poškodit vztahy mezi hlavními městy. Přečtěte si více.

Strana českého premiéra Babiše je připravena vstoupit do opozice. Několik vysokých členů strany potvrdilo, že strana ANO (obnova) vedená českým premiérem Andrejem Babišem je připravena vstoupit do opozice poté, co byla v parlamentních volbách těsně poražena. Přečtěte si více.

////

Varšava

Místní vlády stávkují. Zástupci místních vlád z celé země naplánovali ve Varšavě protest, aby sdělili vládě zprávu: „Jsme na straně místních a regionálních komunit.“ Přečtěte si více.

////

Budapešť

Maďarský ministr zahraničí v Moskvě pro jednání o novém jaderném reaktoru uprostřed zpoždění. Maďarský ministr zahraničí Petr Szijjarto odcestoval na jeden den do Moskvy, aby diskutoval o rozšíření jaderné elektrárny Pax s vedoucím ruské státní jaderné společnosti Rosatom, která má práce na starosti. Přečtěte si více.

////

Bratislava

Orban odvolává svůj plán na nákup slovenské půdy. Maďarský ministr zahraničí Ivan Korok v úterý médiím řekl, že maďarská vláda přehodnotila svůj záměr vytvořit fond pro nákup orné půdy ve střední Evropě za státní peníze. Přečtěte si více.

Novinky z Balkánu

Sophia

Bulharsko oznámilo potopení lodi přepravou toxické močoviny. Potopila se turecká loď Vera Su, která narazila na břeh poblíž rezervace „Yailata“ v severní části bulharského pobřeží Černého moře. Na palubě má 3 000 tun močoviny, což by mohlo způsobit ekologickou katastrofu v přírodní rezervaci Kaliakra, kde žije mnoho chráněných mořských ptáků a ohrožených mořských druhů. Přečtěte si více.

////

Bukurešť

Rumunsko zažívá v Evropě nárůst skepse. Nedávný průzkum ukázal, že víc než to Více než dvě třetiny rumunských občanů se domnívají, že by země měla hájit své zájmy, pokud jsou v rozporu s pravidly EU, i když to znamená vystoupení z unie. Asi třetina respondentů se domnívá, že vystoupení z Evropské unie neovlivní národní zájmy. Přečtěte si více.

////

Záhřeb

Chorvatský ministr hospodářství slíbil, že v případě potřeby bude pracovat na dani nebo dani z přidané hodnoty z cen pohonných hmot. Ceny pohonných hmot v Chorvatsku dosáhly v pondělí večer (11. října) nejvyšší úrovně v historii v důsledku pokračující palivové a energetické krize v celé Evropě. Přečtěte si více.

Chorvatsko je připraveno podílet se na výstavbě druhého bloku jaderné elektrárny Krsko. Ministr hospodářství Tomislav Čorič řekl, že příští týden ve Slovinsku na zasedání mezivládního výboru Chorvatska a Slovinska „oznámí na ministerské úrovni připravenost Chorvatska jednat o výstavbě druhého bloku jaderné elektrárny Krško “. Přečtěte si více.

////

Lublaň

Slovinsko se připojuje k výzvě Bruselu označit jadernou energii za ekologickou. Slovinsko se připojilo ke skupině deseti zemí vedených Francií, která požádala Evropskou komisi, aby uznala jadernou energii za nízko uhlíkový zdroj energie. Přečtěte si více.

////

Bělehrad

Analytik: Nápad obnovit postavení srbského obranného průmyslu na trzích bývalé Jugoslávie. Vojenský analytik Aleksandar Radić uvedl, že summit Hnutí nezúčastněných a mezinárodní výstava zbraní „Partner 2021“ v Bělehradě se konaly souběžně s myšlenkou obnovy obranného průmyslu v Srbsku. Přečtěte si více.

////

9 miliard eur na cíle Zelené agendy pro západní Balkán. TSrbská ministryně pro integraci EU Jadranka Joksimovicová v úterý uvedla, že hospodářský a investiční plán pro západní Balkán také obsahuje finanční podporu k dosažení cílů Zelené agendy v regionu v hodnotě 9 miliard eur formou grantů. Přečtěte si více.

////

skopgy

Je čas na albánského prezidenta v Severní Makedonii, říká vůdce albánské strany. Ali Ahmeti, vůdce albánské strany DUI (Demokratická unie pro integraci), která v roce 2001 vstoupila do války s makedonskými silami, prohlásil, že albánský prezident by měl převzít moc v Severní Makedonii po odchodu současného prezidenta Steva Pendarovského. Přečtěte si více.

////

Tirana

Albánie prohrála před Evropským soudem pro lidská práva dva případy. Štrasburský Evropský soud pro lidská práva (ESLP) rozhodl ve prospěch dvou lidí, kteří zažalovali albánskou vládu za to, že jejich případy před soudem výrazně a bezdůvodně zdržovaly. Přečtěte si více.

denní program:

Já: Evropská komise navrhuje krátkodobá opatření týkající se energetické krize / Návrhy na reformu obchodních problémů Spojeného království týkající se Severního Irska / Poskytuje aktualizaci strategie EU pro Arktidu.

Evropská komise navrhuje krátkodobá opatření týkající se energetické krize / Návrhy na reformu obchodních problémů Spojeného království týkající se Severního Irska / Poskytuje aktualizaci strategie EU pro Arktidu. Francie : Prezident Emmanuel Macron bude mít pracovní oběd se svým tádžickým protějškem Emomali Rahmonem.

: Prezident Emmanuel Macron bude mít pracovní oběd se svým tádžickým protějškem Emomali Rahmonem. Rakousko: Pokračuje zkouška drog pro údajného organizátora videa Ibizagate.

Pokračuje zkouška drog pro údajného organizátora videa Ibizagate. Švédsko: Premiér Löfven pořádá Mezinárodní fórum o vzpomínkách na holocaust a boji proti antisemitismu.

Švýcarsko: Americká komerční herečka Catherine Taye navštíví Ženevu.

Americká komerční herečka Catherine Taye navštíví Ženevu. Norsko: Nová vláda představuje politickou agendu.

Nová vláda představuje politickou agendu. Polsko: Stávka místních samospráv ve Varšavě.

Stávka místních samospráv ve Varšavě. Španělsko: Německá kancléřka Merkelová navštíví a převezme Evropskou cenu Carlose V.

Německá kancléřka Merkelová navštíví a převezme Evropskou cenu Carlose V. Rumunsko: Očekává se, že dezignovaný předseda vlády Dacian Siolos bude jednat s bývalými spojenci Strany národního osvobození a Marocké demokratické unie, aby diskutovali o sestavení nové vlády.

Očekává se, že dezignovaný předseda vlády Dacian Siolos bude jednat s bývalými spojenci Strany národního osvobození a Marocké demokratické unie, aby diskutovali o sestavení nové vlády. Chorvatsko : Parlament pokračuje ve svém zasedání, aby projednal doporučení prezidenta Zorana Milanoviče předsedovi Nejvyššího soudu. Je to třetí pokus o jeho zvolení (všichni mužští kandidáti).

: Parlament pokračuje ve svém zasedání, aby projednal doporučení prezidenta Zorana Milanoviče předsedovi Nejvyššího soudu. Je to třetí pokus o jeho zvolení (všichni mužští kandidáti). SlovinskoDelegace Výboru pro občanské svobody Evropského parlamentu (LIBE) zahájí vícedenní návštěvu věnovanou právnímu státu a svobodě médií ve Slovinsku.

***

[Edited by Sarantis Michalopoulos, Alexandra Brzozowski, Daniel Eck, Benjamin Fox, Zoran Radosavljevic, Alice Taylor]