EIF a UniCredit podepsaly dohodu o převodu 1 miliardy eur malým a středním podnikům v 7 zemích střední a východní Evropy

Evropský investiční fond (EIF), který je součástí skupiny EIB, nabízí skupině UniCredit dvě záruky v hodnotě 370 milionů EUR na podporu investic malých a středních podniků (MSP) v sedmi zemích EU, včetně Bulharska, Chorvatska a zemí EU. . Česká republika, Maďarsko, Rumunsko, Slovensko a Slovinsko. Transakce jsou podporovány InvestEU, dlouhodobým finančním programem EU na podporu udržitelných investic, inovací a vytváření pracovních míst v Evropě s cílem mobilizovat nejméně 372 miliard EUR v investicích pro politické priority EU do roku 2027.

Záruky EIF podporované InvestEU umožní UniCredit poskytovat půjčky za výhodných podmínek 2 500 malým a středním podnikům a malým a středním podnikům v celé Evropě a mobilizovat investice ve výši přibližně 1 miliardy EUR do reálné ekonomiky. Prostředky budou směřovat především do investic, které přispívají k duální zelené a digitální transformaci, ale také na podporu kulturního, vzdělávacího a sociálního sektoru.

V rámci strategie zeleného úvěrování UniCredit budou úvěry poskytovány také bytovým družstvům a jednotlivcům na jejich investice do obnovitelných zdrojů energie a energetické účinnosti v obytných budovách a také na podporu rozvoje udržitelné mobility.

Evropský komisař pro ekonomiku Paolo Gentiloni řekl: „Program InvestEU je klíčovým nástrojem na podporu malých a středních podniků v celé Evropě. Díky této dohodě budou moci společnosti v Bulharsku, Chorvatsku, Česku, Maďarsku, Rumunsku, Slovensku a Slovinsku urychlit přechod k zelenější a digitální ekonomice, například prostřednictvím investic do energetické účinnosti v obytných budovách. Jsme hrdí na to, že společnostem v těchto zemích poskytujeme nezbytnou podporu k dosažení tohoto cíle a vytváření pracovních míst.“

„Vynikající vztah mezi skupinou EIB a skupinou UniCredit je klíčem k tomu, abychom oslovili co nejvíce malých podniků ve střední a východní Evropě a zajistili jim zdroje na investice do světlejší, udržitelnější a inovativnější budoucnosti,“ řekl předseda představenstva. EIF Gelsomina Vigliotti. „Tato operace znovu demonstruje odhodlání EIF usnadnit přístup k financím pro 23 milionů evropských malých a středních podniků, které představují 99 % všech podniků a poskytují přibližně tři čtvrtiny všech pracovních míst v EU.

Andrea Ursell, generální ředitelka UniCredit, dodala: „Poskytování udržitelného financování na podporu sociálních investic a inovací je důležitým aspektem naší snahy zlepšit sociální aspekt ESG jakýmkoli možným způsobem. V posledních 10 letech naše spolupráce s European Investment Bank Group poskytla snadný přístup k financování více než 12 000 MSP ve střední a východní Evropě. Naše dobře zavedená přítomnost a místní sítě v regionu znamenaly, že ve strategickém partnerství s EIF a skupinou EIB máme největší alokaci v regionu záruční kapacity InvestEU. To nám umožní nabídnout klientům více, protože se neustále snažíme dosáhnout našeho cíle, kterým je umožnit komunitám pokrok.“

Základní informace

a Evropský investiční fond (EIF) Jedná se o finanční instituci, která je součástí Evropské investiční banky (skupina EIB). Jeho hlavním posláním je podporovat evropské mikropodniky, malé a střední podniky (SME) podporou jejich přístupu k financování a investičnímu kapitálu. EIF je rovněž aktivní v podpoře investic do fondu pro klima a infrastrukturu se silným zaměřením na udržitelnost životního prostředí. V této roli EIF sleduje cíle EU na podporu inovací, výzkumu a vývoje, podnikání, růstu a zaměstnanosti.

a InvestEU Poskytuje EU zásadní dlouhodobé financování tím, že využívá značné soukromé a veřejné prostředky na podporu udržitelné obnovy. Pomáhá také mobilizovat soukromé investice pro politické priority EU, jako je Evropská zelená dohoda a digitální transformace. Program InvestEU spojuje pod jednou střechou mnoho finančních nástrojů EU, které jsou v současné době k dispozici na podporu investic v EU, čímž je financování investičních projektů v Evropě jednodušší, efektivnější a flexibilnější. Program se skládá ze tří složek: Fond InvestEU, Poradenské centrum InvestEU a Portál InvestEU. Fond InvestEU je implementován prostřednictvím finančních partnerů, kteří investují do projektů využívajících garanci rozpočtu EU ve výši 26,2 miliardy EUR. Plná rozpočtová záruka podpoří investiční projekty prováděcích partnerů, zvýší jejich toleranci vůči riziku, čímž zmobilizuje dodatečné investice ve výši nejméně 372 miliard EUR.

UniCredit je celoevropská komerční banka nabízející unikátní službu v Itálii, Německu a střední a východní Evropě. Naším cílem je umožnit společnostem pokrok, poskytovat to nejlepší ve své třídě všem zúčastněným stranám a uvolnit potenciál našich zákazníků a zaměstnanců v celé Evropě. Obsluhujeme více než 15 milionů zákazníků po celém světě. Jsou jádrem toho, co děláme na všech našich trzích. UniCredit je organizována do čtyř hlavních regionů a dvou výrobců produktů: Corporate a Individual Solutions. To nám umožňuje přiblížit se našim zákazníkům a využít rozsah celé skupiny k vývoji a nabídce nejlepších produktů na všech našich trzích. Digitalizace a naše oddanost ekologickým, sociálním zásadám a zásadám správy věcí veřejných jsou klíčovými předpoklady našich služeb. Pomáhá nám poskytovat dokonalost našim akcionářům a vytvářet udržitelnou budoucnost pro naše klienty, komunity a lidi.