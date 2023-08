Podezřelí ukradnou dodávku Temple Man a použijí ji k odebrání bankomatu z obchodu

Temple, Texas (KWTX) – Policie uvedla, že tři podezřelí z loupeže chrámu nejen vykradli celý bankomat, ale také ukradli dvě auta a použili je k loupeži.

To vše se stalo v pátek časně ráno v 7-Eleven na North 3rd Street poblíž Muzea českého dědictví.

Bobby Jones z Temple řekl, že ráno 25. srpna začalo strachem. Jeho náklaďák nebyl v jeho bytovém komplexu v Temple, takže jeho první myšlenka byla zavolat několik odtahových společností.

„Řekli, že jsme to neodtáhli a neměli jsme žádný majetek, který bychom mohli odtáhnout,“ řekl Jones. „Tak jsem zavolal na několik dalších odtahových yardů a zeptal se: ‚Odtáhli jste to, hoši?“ Řekli ne. Tehdy jsem zavolal policii.“

Ukázalo se, že tři z lupičů odvezli Jonesův náklaďák z jeho bytu u West Elm Avenue na ulici do 7-Eleven na North Third Street.

„Tři podezřelí vytáhli nákladní auto za okno v obchodě 7-Eleven, rozbili okno, přivázali bankomat k zadní části náklaďáku a odjeli,“ řekla Megan Priceová, mluvčí policejního oddělení Temple.

Jones řekl, že jeho popis promáčknutí na jeho kamionu Chevrolet z roku 2006 pomohl policii dát ty dva dohromady.

„Je šílené si myslet, že tohle je můj náklaďák,“ řekl Jones. „Je to prostě divočina.“

Policie nakonec našla kamion na poli v Hewittu. Uvnitř nejsou žádní podezřelí, ale ukradený bankomat tam byl a nezůstaly v něm žádné peníze.

„Viděl jsem spoustu kradených aut shořet a spoustu ukradených aut, které už nejsou znovu použitelné,“ řekl Jones. „Jsem jen vděčný, že jsem ji dostal zpět.“

Téměř týden po loupeži policie nezatkla žádného ze tří podezřelých.

Podezřelí opustili Jonese s rozbitou klikou dveří a rozbitým bočním zrcátkem. S tímto zotavením je to pro Jonese šťastný konec, ale řekl, že by rád viděl, jak se tento případ také dotáhne do konce.

„Chci jen říct ostatním, pokud něco uvidí, něco říct,“ řekl Jones.

Ve stejný den, kdy policie Temple našla Jonesův náklaďák v Hewittu, našla na poli v Temple další ukradené auto. Policie tvrdí, že toto druhé auto sloužilo jako únikové auto při loupeži, ale opět se neobjevili žádní podezřelí.

Každý, kdo má informace, by měl zavolat (254) 298-5500.

Copyright 2023 KWTX. Všechna práva vyhrazena.