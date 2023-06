Password Game je dokonalou rekreací online dystopie

Nezávislý vývojář Neal Agarwal, lépe známý jako Neal.fun, dělá velmi malé, ale také velmi dobré videohry. jeho nejnovější dílo, Hra s heslyje dokonalým příkladem: vymyslet heslo pro účet aplikace nebo webu a nějak z něj udělat něco, co je peklu co nejdál, to vyžaduje peklo.

Týden ve hrách: Co přijde po Laře Croft?

Začíná to jako nejhorší část celého vytváření účtu: požádá vás o vytvoření hesla. Pouze heslo, které si zvolíte, nemá dostatek velkých písmen. Když se to stane, není dostatek speciálních postav. Pak to nestačí. Pak je to velmi dlouhé. A celou dobu, co ti nic z toho neřekl, jsem si myslel, že to řekneš Známý.

„Nechte Google, aby si vybral vaše heslo, tak proč si na to stěžujete v blogu o malé videohře.“ Jistě, ale Google to mnohokrát uloží s přiloženým nesprávným uživatelským jménem nebo s podivnou adresou URL aplikace, která neodpovídá názvu společnosti/stránky a bolí mě dokonce znovu najít Zapnuto k uloženému heslu a v podstatě říkám, že jsem se smál svým rodičům za to, že si zapsali všechna jejich internetová hesla do doslovného poznámkového bloku, ale teď vidím, že možná měli pravdu. podél.

V každém případě je mi líto, že tato hra nemá drama Google/Saving, ale určitě pokrývá samotný proces generování hesla jasněji a stručněji, než se ukazuje v tomto příspěvku, takže pokud máte dnes pár minut času – a lze jej spustit v prohlížeči, takže to můžete udělat, i když jste v práci –Můžete se na to podívat zde.