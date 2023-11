Danilo nastražil Rangers „balonovou“ past na nemotornou hvězdu Sparty, zatímco český učenec zešedl po chybě Ibroxe

Jeden český učenec byl rozzuřený, že Danilovým brzkým cílem bylo, že mu v katastrofálním startu Sparty Praha proti Rangers začaly šedivět vlasy.

Danilo utrpěl drahou poruchu koncentrace na zadní straně Jamese Gomese, proklouzl nízko do sítě a nedokázal se usadit, než se obránce v poločase zaháknul. Todd Cantwell zdvojnásobil vedení na stranu Philipa Clementa poté, co nedokázali zachránit Spartu od porážky 2:1 v klíčovém střetnutí skupiny C Evropské ligy.

Rangers mají po patové situaci 0:0 v Brockville vynikající vzájemnou bilanci a mají tříbodový polštář, než se střetnou s Aries Limassol v Ibroxu. Bývalý záložník David Kopilic – který se proslavil na úrovni české reprezentace do 21 let s kluby jako Arminia Bielefeld a Štrasburk – nedokázal skrýt šok z toho, že Gomes vstoupil do pasti Light Blues.

Řekl iSport: „Jít si od začátku do Ibrox Parku pro dobrý výsledek a mít na lavičce trumfy v podobě Haraszlina, takový gól v deváté minutě srazí kohokoli. Sežene kohokoli.“





„Místo toho, aby šel s míčem dopředu a ignoroval tlak, chtěl hrát za brankáře. Vy jste ale šlápl na balon.

„Svým způsobem, kterému moc nerozumím, to vzal dlaní a hodil. Vím, že to dělají mladí hráči a šediví mi z toho vlasy.

„Nechte stranou, měl ještě dvě možnosti, ale jednu zlikvidoval, vrhl se, otočil se, byl v nerovnováze, trefil míč patou. Měl místo na přihrávku, ale tím míč změnil směr.“ a Danilo sám na brankáře. šel.“