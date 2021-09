Po celý rok se po celé zemi konaly výstavy a akce připomínající život a dědictví princezny Ludmily. O nadcházejícím víkendu se ve středočeském městě Teton uskutečnily největší události před Ludmilinou smrtí – uškrcení vrahy poslané nevěstou.

Postava vedená papežem, která událost sledovala v českém rozhlase, hlavní mediální partner projektu „Svatá Ludmila – 1100 let“, byla cestovatelkou a milovnicí historie. V předvečer obřadu jsem hovořil s ředitelkou projektu Miroslavou Janishatovou a položil jí velmi jednoduchou otázku: Kdo je Ludmila?

Miroslava Janisatovi|Foto: Jana Myslivikov, český rozhlas

„Svatá Ludmila byla první Češka a první slovanský mnich. Byla první českou princeznou, babičkou, hejtmankou a vychovatelkou svatého Václava. Byla to první Češka, která byla doložena v historii, první politička, kterou známe.

„Byla to první žena, kterou jsme znali. V její době většina lidí ani nevěděla, jak jsou staří. Ale víme, kdy zemřela svatá Ludmila, a podle legendy můžeme zjistit, kdy se narodila. Bylo jí asi 60 let. když zemřela. “

O Ludmilině raném životě se toho moc neví, možná se narodila v Malnacu ve středních Čechách, jako dcera srbského prince, která se v pubertě provdala za Poseidona a měla s ním šest dětí.

Na konci 9. století konvertovali ke křesťanství. Některé pozdější církevní prameny – holografie a podrobnosti o zázracích spojených s Ludmilinou smrtí – uvádějí, že byl pokřtěn Boshivozem, s výjimkou svatého Metoděje, který je znám jako „apoštolové Slovanů“ se svým bratrem Cyrilem.

Zeptal jsem se jí, co si pamatuje na prvního českého mnicha ve škole v projektu Miroslava Janishatova, co pro ni osobně znamená Ludmila poté, co se před pěti lety stala ředitelkou projektu „Svatá Ludmila – 1100 let“?

Kostel sv. Ludmily, Dayton|Foto: Hynek Moravec, Wikimedia Commons, CC BY 3.0

„O svaté Ludmile jsem ve škole slyšel velmi málo. Byla však zmiňována pouze jako babička svatého Václava. Nedokázal jsem si představit, jak moc mě k tomu povzbudí, což mě na mé životní cestě opravdu posílilo .

„Ale už v 19. století, kdy se koncept české národní renesance stal příliš povrchním, se mosty snažily vytvořit národní hrdost.

“Osobně si myslím, že takové historické vzory ve společnosti nenajdeme – můžeme vidět ženy pro inspiraci. Stále to vidím v Ludmile. Její příběh je skrytý v mýtu, ale musela to být lepší a silnější žena, s větším vnitřním síla.

Svatá Ludmila je prý laskavá, soucitná a horlivá zbožná žena. Její příběh – včetně mýtů o jejím bahně před 1000 lety, kterému velela její „pohanská“ snacha – je jednou z vrcholných christianizací Čech.