Pákistánská mládež podporovala Imrana Khana a postavila tradiční politiku na hlavu

Šaríf přenechá post premiéra svému mladšímu bratrovi Šehbazovi, který vedl křehkou koaliční vládu poté, co parlament v dubnu 2022 svrhl Chána. Ještě před vytvořením nové vlády však někteří analytici předpovídali její zánik.

Zatímco kampaň PTI zasáhla mladé, digitálně zdatné voliče tím, že je postavila do středu svého sdělení, Khanovi hlavní političtí rivalové nedokázali pochopit rozsah generační výzvy, které tyto volby čelí, řekl Malik.

Malik řekl, že když se Šaríf, další bývalý pákistánský vůdce, který se s armádou nerozešel, vrátil v říjnu z dobrovolného exilu poté, co se zdálo, že se s armádou smíří, všechny jeho projevy byly „o něm, ne o mládeži“.

Nikdy však nebyly tyto pocity vyjádřeny s takovým cynismem a publicitou jako v posledních dnech na pákistánských sociálních sítích, což by mohlo narušit křehkou rovnováhu mezi civilními vůdci a mocným pákistánským vojenským establishmentem způsobem, který bude pociťován ještě dlouho.

„Dělají si legraci z naší země, takže my si děláme legraci z nich,“ řekl Uzair Chowdhury, 19letý prodejce mobilních telefonů v Islámábádu, který hlasoval pro PTI.

Jedním z možných ukazatelů toho, jak se establishment obrací proti digitálním prostorům, byla služba mobilního internetu náhle pozastavena v celé zemi, když voliči ve čtvrtek začali volit, a zůstali odříznuti dlouho po uzavření volebních místností. Zatímco Khanovi příznivci mají podezření, že to byla součást pokusu vykolejit plány strany na mobilizaci voličů a dokumentování údajných volebních podvodů, pákistánské úřady odůvodnily odstávku rizikem teroristických útoků, které potenciálně podporuje mobilní internet.

Pákistánské vojenské vedení opakovaně odmítlo obvinění ze zátahu proti pákistánskému Tehreek-e-Insaf (PTI) a trvá na tom, že nezasahuje do pákistánské politiky.

Objevily se první známky toho, že internet by mohl pákistánskému establishmentu způsobit problémy. Když parlament v dubnu 2022 svrhl Khana, příznivci jeho strany okamžitě na sociálních sítích odsoudili to, co považovali za impeachment řízený pákistánskou armádou a Spojenými státy.